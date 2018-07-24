من لعابك.. تعرف "جدك" الأول بـ199 دولاراً فقط

هل فكرت يومًا ما في معرفة أصلك وجذورك التاريخية؟ وهل تخيلت أن لك أقارب يرجع أصلهم لنفس الجد الأكبر للعائلة التي انحدرت من سلالتها ولكنك لا تعلم بوجودهم لتفرقكم في بقاع الأرض المختلفة؟ … الآن يمكنك معرفة الأصل العرقي الذي تنتمي له والمنطقة الجغرافية التي يعود لها أصلك وذلك من خلال تحليل الحمض النووي DNA الخاص بك.

ومن أشهر الشركات التي توفر هذه الخدمة شركة 23andme المتخصصة في تقديم خدمات تحليل الحمض النووي DNA لأي شخص، ليتمكن من الحصول على معلومات متعلقة بأصله ونسبه وأسلافه ومعلومات وراثية كثيرة.

وسنقدم لك اليوم كيفية التعامل مع موقع 23andme لإجراء مجموعات اختبار الحمض النووي الخاصة بك من المنزل لتتمكن من التعرف على أصلك وأسلافك بسعر بسيط.

كيف يمكنك إجراء تحليل الحمض النووي من منزلك من خلال موقع 23andme، وما هي الأسعار؟

تقدم شركة 23andMe نسختين من اختبارها: الإصدار الأول يكلف 199 دولارا ليعطيك 75 تقريرًا عبر الإنترنت حول حالتك الصحية ونسبك، في حين يُكلف الإصدار الثاني 99 دولارا من أجل تحديد أصلك والتعرف على نسبك فقط.، وحاليًا هناك خصم 30% يسري حتى يوم 9 أغسطس القادم.

العملية تتم من خلال ثلاث خطوات وكل شيء يتم داخل منزلك بدون الذهاب لأي معامل تحاليل، وبدون أخذ عينة دم.

الخطوة الأولى: تقديم طلب الحصول على الخدمة وسداد التكلفة

وتشمل اختيار نوع الاختبار إما من أجل الصحة والنسب Health + Ancestry أو من أجل تحديد النسب Ancestry فقط ثم إدخال بياناتك والدفع لشراء طقم حفظ عينة اللعاب الخاص بك والتي ستصلك عادة في غضون من 3 إلى 5 أيام من خلال ميزة الشحن السريع.

الخطوة الثانية: تجهيز عينة اللعاب وإرسالها إلى الشركة

بعد استلامك لطقم حفظ عينة اللعاب من الشركة ستجد معه مستندات تحتوي على التعليمات الواجب اتباعها قبل وضع العينة في الأنبوب المرسل إليك مع طقم حفظ العينة، ويجب عليك بعد ذلك إنشاء حساب على موقع الشركة، حيث سيُطلب منك إدخال رقم الباركود barcode الموجود على الأنبوب الخاص بك ليقوم الموقع بربطه بحسابك، وبعد الانتهاء تقوم بشحن عينة اللعاب المحفوظة بالطقم المخصص إلى الشركة مرة أخرى.

الخطوة الثالثة: استلام التقارير التي تحدد نسبك وأصلك العرقي

تقوم الشركة بإجراء التحاليل على عينة اللعاب الخاصة بك وفي غضون 6-8 أسابيع تقريبًا يتم إرسال رسالة لبريدك الإلكتروني لإبلاغك بأن تقاريرك جاهزة في حسابك على الموقع، حيث يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك واكتشاف ما يقوله الحمض النووي عنك.

ما هي الآلية العلمية التي تستخدمها شركة 23andMe من أجل تحليل الحمض النووي الخاص بك؟

تستخدم شركة 23andMe تقنية تُسمى التنميط الجيني genotyping لتحليل الحمض النووي الخاص بك وبعد الانتهاء من التحليل تقوم خوارزمية خاصة بالشركة بمعالجة النتائج لتحديد أصولك العِرقية، والمنطقة الجغرافية التي يرجع إليها أصلك.

في إصدار اختبار الصحة والنسب يمكن أن تخبرك التقارير الصحية بمعلومات عن سماتك الجسدية مثل ما إذا كان من المحتمل أن تكون من ذوي الشعر المجعد، وتقديم تقارير حول الخطر الجيني للشخص من بعض الأمراض، بما في ذلك مرض الزهايمر، باركنسون، وبعض الطفرات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

كما يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى أداة تسمى DNA Relatives، والتي تسمح لمستخدمي 23andMe بالاشتراك فيها كطريقة للتواصل مع المستخدمين الآخرين في النظام والذين قد يكونون من الأقارب.

أما في إصدار اختبار تحديد النسب فقط ستتعرف على أصلك وأسلافك وأي المناطق الجغرافية التي تحاكيها جيناتكم، كما ستحصل على ميزة التواصل مع أقارب الحمض النووي.