تسريبات هواتف آيفون القادمة فيها مفاجأة سيئة للمستخدمين

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من التقارير التي تمحورت حول أحدث تشكيلة من #هواتف_آيفون_الجديدة، وبالرغم من أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل عشاق شركة آبل متحمسين للكشف عن هذه الهواتف قريبًا، بما في ذلك الخيارات اللونية والأحجام الجديدة بالإضافة إلى النموذج الجديد ذو التكلفة المنخفضة، لكن هناك #تسريب جديد يكشف عن وجود تكاليف إضافية ينبغي على المستخدمين الاستعداد لدفعها.

ويشير التقرير الجديد الصادر عن الموقع التقني Macotakara إلى أن شركة آبل سوف تجعل ميزة الشحن السريع غير متوافقة مع جميع أجهزة الشحن المصنعة من قبل أطراف ثالثة، في خطوة لا يمكن وصفها إلا كحركة تهدف من خلالها آبل إلى استنزاف المزيد من الأموال من جيوب أصحاب هواتف آيفون الجديدة.

ووفقًا للمعلومات المستخلصة من قبل عدد من الموردين المختلفين، فإن آبل قد أضافت دعمًا لمعيار C-AUTH إلى مواصفات الشحن الجديدة لأجهزة آيفون، ويشير المعيار إلى مصادقة USB Type-C، وهذا يعني أن آبل سوف تقدم فحصًا أمنيًا للكابلات والشواحن المتصلة، والذي بدوره يوقف الشحن السريع عند استخدام شواحن وكابلات تابعة لشركات طرف ثالث، إلا إذا كانت مرخصة ومعتمدة من قبل #آبل.

وبالرغم من أن المعيار في حد ذاته ليس سيئًا، حيث يجري استخدامه من قبل الشركات من أجل إيقاف استخدام شواحن وكابلات شركات الطرف الثالث غير الموثوقة ومنعها من إتلاف الهاتف، لكن من الواضح أن آبل تحاول القيام بشيء آخر، إذ تنص المعلومات عن أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون قد قامت بتعديل المعيار الحالي القادر على تقييد الشواحن السريعة البالغة قدرتها 18 واط أو أكثر.

وتستخدم آبل المعيار لإيقاف جميع شواحن الجهات الخارجية وجعلها تعمل بقدرة 2.5 واط فقط، مما يحولها إلى شواحن بطيئة، ويبرز هنا سؤال عما إذا كانت آبل سوف تمنح أطراف ثالثة تراخيص لتوفير شواحن سريعة متوافقة مع هواتف آيفون، مع الأخذ بالعلم أنها لم تمنح بعد أي طرف ثالث إمكانية الوصول إلى شريحة البلوتوث W1 الخاصة بها، والتي تستخدمها للتوصيل السريع لسماعات الأذن اللاسلكية AirPods و سماعات الرأس اللاسلكية Beats.

وتتحدث المعلومات عن إمكانية توفير الشركة شاحن سريع بقدرة 18 واط مع هواتفها الجديدة، مما يجعلها تتماشى مع المنافسين الذين قدموا مثل هذه الشواحن لهواتفهم الذكية، ولكن في حال كنت بحاجة إلى شاحن سريع آخر، فإن طريقة استخدام آبل لمعيار C-AUTH قد تجعل الأمور صعبة، إذ بالرغم من أن الشواحن السريعة الموثوقة المصنعة من أطراف ثالثة ليست مرتفعة التكلفة، لكن آبل تطلب مبلغ 49 دولار، وهذا الثمن لا يشمل سعر الكابل، والذي يكلف لوحده 19 دولار إضافي لمتر واحد، أو 35 دولار لكابل بطول 2 متر، مما يجعل التكلفة تصل بين 68 و 84 دولار للحصول على شاحن سريع إضافي.