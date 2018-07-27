تراجع مستخدمي تويتر يهبط بالسهم 14 %

تراجع سعر سهم " #تويتر" بنسبة 14% الجمعة عند افتتاح بورصة وول ستريت بعد الإعلان عن النتائج الربعية لشبكة التواصل الاجتماعي التي أظهرت انخفاضا طفيفا في عدد مستخدميها.

وبعيد بدء المداولات في #بورصة_نيويورك، هبط سعر السهم بنسبة 14,28% ليصل إلى 36,80 دولارا. وكان قد تراجع أكثر من 20% في المبادلات الإلكترونية التي سبقت فتح البورصة رسميا.

وأعلنت "تويتر" أن أرباحها بلغت مئة مليون دولار في الربع الثاني إثر خسائر قدرها 116 مليونا قبل سنة، مع ارتفاع العائدات بنسبة 24 % الى 711 مليونا.

إلا أن الشركة ومقرها سان فرانسيسكو اشارت إلى أن عدد مستخدميها الشهريين النشطين تراجع بمعدل مليون شخص مقارنة بالربع السابق الى 335 مليونا في خضم حملة للتصدي للحسابات المزيفة.

وتوقعت "تويتر" أن يتراجع عدد المستخدمين بعد خلال الربع الحالي. وقالت إن التراجع عائد الى "اعطاء الاولوية لتصحيح وضع المنصة" وبدرجة اقل الى الأنظمة الأوروبية لحماية البيانات التي تحد من قدرة شركات الإنترنت على التعامل مع بيانات المستخدمين.

وأكد المدير التنفيذي جاك دورسي أن النتائج تعكس الاستثمار في "مسار سليم على المدى الطويل"، مشيرا إلى الجهود المبذولة لوقف السلوك غير المناسب.

وكان سعر سهم "تويتر" قد زاد أكثر من مرتين في السنة الأخيرة بسبب مؤشرات إلى تحقيق أرباح مستدامة بعد سنوات من الخسائر المتكررة.