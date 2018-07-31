مفاجآت بانتظار مستخدمي "آيباد برو" الجديد

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل تعمل منذ فترة على إعادة تصميم جهاز حاسبها اللوحي الرئيسي آيباد برو iPad Pro لعام 2018، والذي من المتوقع أن تكشف النقاب عنه خلال حدث في شهر سبتمبر/أيلول، مع التركيز بشكل كبير على إمكانية إضافة آبل لتقنية التعرف على الوجه Face ID لتحل محل تقنية التعرف على البصمة Touch ID، وإزالة زر الهوم Home من الحاسب، بالإضافة إلى حصوله على معالجات A12.

وكان المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، والذي لديه تاريخ حافل من التنبؤ الدقيق لخطط آبل، قد توقع وجود تحديثات لأجهزة حواسيب آيباد اللوحية iPad، بما في ذلك تطويرها لجهازي آيباد برو iPad Pro جديدين بقياس 11 و 12.9 إنش ليحلان محل جهازي 10.5 إنش و 12.9 إنش، مع تطوير الشركة للحواسيب لتتضمن تصميم الشاشة الكاملة بشكل يشابه تصميم هاتفها الرائد iPhone X.

وقام المصمم المشهور ستيف هيمرستوفر Steve Hemmerstoffer المعروف باسم OnLeaks على تويتر بتحويل المعلومات والتسريبات المختلفة المتعلقة بتصميم الجهاز المنتظر إلى صورة مصممة حاسوبياً CAD، مما قد يكشف عن الجهة الخلفية للجهاز القادم، وتتضمن الصور مفاجأتين هما جهة خلفية معاد تصميمها بالكامل ومواصل ذكي Smart Connector تم تغيير مكان تواجده.

وبغض النظر عن صحتها، فإن الصورة المصممة حاسوبياً جديرة بالاهتمام لما قد تعنيه لحواسيب آيباد برو لعام 2018، بما في ذلك إظهارها لجهة خلفية زجاجية بالكامل، وجوانب وجهة خلفية مسطحة، وذلك على الرغم من استخدام آبل جوانب منحنية ضمن جميع نماذج حواسيب آيباد المصنوعة من الألومنيوم منذ إطلاقها لجهاز iPad 2 في عام 2011.

ويعتبر هذا التصميم، في حال صدقت التسريبات، بمثابة عودة إلى اللغة التصميمة المستخدمة ضمن حواسيب آيباد الأصلية لعام 2010، ويشير إلى إمكانية إدخال آبل للزجاج ضمن الجهة الخلفية، وبالتالي دعمها لميزة الشحن الاستقرائي لأول مرة ضمن عائلة حواسيب آيباد iPad.

وكانت الشركة قد أضافت ميزة الشحن الاستقرائي إلى أجهزة هواتف iPhone 8 و iPhone 8 Plusو iPhone Xفي العام الماضي، مما جعلها تستغني عن الجهة المعدنية الخلفية في الطرازات السابقة لصالح الجهة الخلفية الزجاجية.

كما توضح الصورة أن الموصل الذكي Smart Connector، والذي يعمل مع عدد صغير من لوحات المفاتيح وملحقات الشحن وساعد الجهاز في الحصول على حل للشحن والتوصيل، قد تم إعادة تصميمه وتغيير مكان تواجده من الجانب الأيسر للجهاز إلى الجانب الخلفي، مباشرة فوق منفذ Lightning، مع الإشارة إلى أن نقل الموصل الذكي إلى هذا المكان قد يستدعي إعادة تصميم لوحات مفاتيح آيباد برو الذكية وغيرها من الملحقات.