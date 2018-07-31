ميزة جديدة من واتساب لمكالمات الفيديو انتظرناها طويلاً

أعلن تطبيق التراسل الفوري #واتساب عن إطلاقه ميزة مكالمات الفيديو الجماعية رسميًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس iOS و Android، وهي الميزة التي تم الإعلان عنها في شهر مايو الماضي خلال مؤتمر #فيسبوك للمطورين F8.

دعم تطبيق واتساب إجراء مكالمات #الفيديو منذ عام 2016، ولكن المكالمات كانت تقتصر على شخصين فقط، أما الآن فأصبحت ميزة مكالمات الفيديو الجماعية تدعم الاتصال بين أربعة أشخاص في وقت واحد، بغض النظر عن مكان هؤلاء الأشخاص.

وذكرت شركة واتساب في منشور عبر مدونتها للإعلان عن الميزة: "يتم اليوم طرح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية لكل مستخدمي تطبيق واتساب في جميع أنحاء العالم، وستكون المكالمات مشفرة دائمًا بطريقة التشفير طرف إلى طرف end-to-end encryption، ولقد قمنا بتصميم الاتصال للعمل بشكل موثوق في جميع أنحاء العالم في ظروف الشبكات المختلفة”.

وتعتبر هذه الزيادة في عدد الأشخاص الذين يمكنهم التواصل من خلال ميزة مكالمات الفيديو بواتساب متواضعة إلى حد ما خاصة بالمقارنة مع التطبيقات الأخرى، حيث يدعم تطبيق فيسبوك ماسنجر مكالمات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 50 شخص، بينما يدعم تطبيق #سناب_شات تواصل 16 مشاركًا، كما سيدعم تطبيق فيس تايم FaceTime التابع لشركة آبل ما يصل إلى 32 شخصًا عند إطلاق iOS 12 في وقت لاحق من هذا العام.

لكن أهم ما يميز تطبيق واتساب عن بعض منافسيه ميزة تشفير التام لمكالمات الفيديو، مثلما يحدث مع الرسائل النصية والمكالمات الصوتية التي يتم إرسالها داخل#التطبيق.

يمكنك من الآن إجراء مكالمة جماعية مع ما يصل إلى أربعة أشخاص – في أي وقت وفي أي مكان – كل ما عليك هو بدء مكالمة فيديو فردية والنقر على الزر "إضافة مشارك" الجديد في الزاوية العلوية اليمنى لإضافة المزيد من جهات الاتصال إلى المكالمة.

وأعلن تطبيق واتساب في وقت سابق من هذا العام أن لديه 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا، ويتم إجراء أكثر من 2 مليار دقيقة من مكالمات الفيديو والصوت عبر التطبيق يوميًا، لذلك من المتوقع أن تجذب ميزة مكالمات الفيديو الجماعية الكثير من مستخدمي التطبيق.