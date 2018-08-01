جديد فيسبوك وإنستغرام.. تحكم بوقت استخدامك اليومي

أعلنت شركة فيسبوك اليوم عن قيامها بإضافة لوحة معلومات النشاط إلى تطبيقها الرئيسي وتطبيق إنستغرام المملوك لها، وقالت الشركة إن لوحة المعلومات هذه ستتوفر قريبًا لجميع المستخدمين، ولكنها لم تقدم موعدًا دقيقًا، وتشجع كل من فيسبوك وإنستغرام المستخدمين على التفكير بعناية أكبر في مقدار الوقت الذي يقضونه في التطبيقات من خلال هذه الأدوات الجديدة، كما تساعدهم في مراقبة استخدامهم بشكل يومي.

وتتواجد لوحة المعلومات الجديدة في كل التطبيقين ضمن علامة تبويب الإعدادات، حيث تسمى هذه اللوحة ضمن إنستغرام باسم "نشاطك" Your Activity، بينما تسمى ضمن فيسبوك باسم "وقتك في فيسبوك" Your Time on Facebook.

ويمكن للمستخدمين رؤية متوسط الوقت الذي يقضونه ضمن التطبيق في أسبوع من خلال هذه اللوحة، وكذلك يمكنهم معرفة كمية الوقت الذي قضوه في يوم محدد، ويمكنهم اختيار الحصول على تذكير بعد أن يكونوا قد قضوا فترة زمنية معينة على فيسبوك أو إنستغرام، وذلك في سبيل تشجيعهم على تسجيل الخروج، ويمكن أيضًا كتم الإشعارات لفترة محددة من الزمن.

وتحاول كل من فيسبوك وإنستغرام مواكبة العصر عن طريق إضافة لوحات معلومات النشاط، حيث أعلنت شركتا جوجل وآبل سابقًا عن تضمن الإصدار الجديد من أنظمتهم التشغيلية أندرويد Android P وآي أو إس iOS 12 على ميزات محسنة لعدم الإزعاج والإنفاق المحسن للوقت، حيث يمكن للمستخدمين عرض مقدار الوقت الذي يقضونه في تطبيقات معينة.

ودفع هذا الأمر الشركة إلى إطلاق مثل هذه اللوحات ضمن تطبيقها الرئيسي وتطبيق إنستغرام، وذلك في محاولة منها لحث المستخدمين على التحقق من مقدار الوقت المستغرق في تطبيقاتهم بدلًا من الذهاب إلى لوحات بيانات أندرويد وآي أو إس، ولكن توفير هذه اللوحات ضمن علامة تبويب الإعدادات بدلًا من علامة تبويب آخر الأخبار قد يؤدي إلى تقليل عدد المستخدمين الذين يستخدمون هذه الأدوات بشكل فعلي.

ويبدو أن المسؤولية الأكبر تقع على عبء المستخدم، إذ إنه مسؤول عن تحديد ما يريد تعيينه كحد أقصى يومي له، وذلك بدلًا من تشجيع الأداة للمستخدمين على وضع حد يومي معين أو عرض أجزاء التطبيق التي يقضون ضمنها معظم الوقت أو إرسال اقتراحات حول كيفية التقليل من الوقت المستهلك، وبالرغم من أن المبادرة تعتبر مفيدة، لكنها لن تساعد الشركة في تحقيق أرباح من الإعلانات، والتي تعتمد بدورها على زيادة عدد المستخدمين.

وكانت الشركة قد أضافت أدوات أخرى هذا العام لمساعدة المستخدمين في الشعور بأن الوقت الذي يقضونه على مواقع التواصل الإجتماعي صحي ومفيد، بما في ذلك ميزة غفوة الكلمات الرئيسية Keyword Snooze، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية إخفاء كلمات معينة من خلاصة الأخبار لمدة 30 يومًا، كما أضافت عبارة “You’re all Caught Up” ضمن خلاصة أخبار إنستغرام لتنبيه المستخدم بعد وجود مشاركات جديدة تمت إضافتها منذ آخر مرة قام فيها باستخدام التطبيق.