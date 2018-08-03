ريديت: تعرضنا للقرصنة في يونيو

تعرضت منصة "ريديت" للمناقشة عبر الإنترنت لعملية قرصنة معلوماتية سمحت خصوصاً بالوصول إلى بيانات تعود بغالبيتها إلى العام 2007، من بينها عناوين إلكترونية.

وكتبت "ريديت" "في 19 حزيران/يونيو: "اكتشفنا أن أحدهم قرصن حسابات بعض الموظفين بين 14 و18 حزيران/يونيو"، مشيرة إلى أن عملية القرصنة حصلت عبر رصد رسائل "أس أم أس"، التي تستخدم في بعض الحالات للتحقق من عمليات دخول الموظفين إلى حسابهم.

وقالت المنصة إن الهجوم "خطر"، لكنه لم يسمح إلا بالوصول إلى محتويات بعض قواعد البيانات القديمة من دون إمكانية تعديل أي من محتوياتها. كما أوضحت "ريديت"، التي لم تكشف عن أي أرقام، أنها عمدت منذ ذلك الحين إلى تعزيز أنظمة الأمن وأبلغت المستخدمين المعنيين. وتمكنت الجهة المقرصنة من الوصول خصوصاً إلى بيانات "ريديت" عند تأسيسها في 2005 وحتى العام 2007 من أسماء مستخدمين وكلمات سر مشفرة ورسائل خاصة وعامة.

كذلك تمكن القرصان أيضاً من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني لبعض متلقي نشرتها في حزيران/يونيو.

وشارك في تأسيس "ريديت" أليكسيس أوهانيان، زوج نجمة كرة المضرب الأميركية، سيرينا وليامز.

ويزيد عدد مشتركي المنصة عن 330 مليون مستخدم شهري نشط وتضم 138 ألف "حلقة" مناقشة.