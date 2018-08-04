أجهزة ماك بوك بلا لوحات مفاتيح فعلية!

تواصل شركة #آبل العمل على إيجاد طرق لإحداث ثورة في عالم #لوحات_المفاتيح الفعلية المستخدمة ضمن أجهزة حواسيب #ماك_بوك MacBook الخاصة بها، بما في ذلك التخلي عن لوحة المفاتيح الفعلية الميكانيكية والاتجاه نحو لوحة المفاتيح الافتراضية التي يمكن أن تتغير اعتمادًا على ما يحتاج إليه المستخدم في تلك اللحظة، مع طريقة لجعل لوحة المفاتيح تلك مقاومة للغبار وانسكاب السوائل.

وقدمت الشركة ثلاثة طلبات لبراءات اختراع تم نشرها من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، حيث تشترك الملفات الثلاثة في نفس اسم الجهاز الذي يحتوي على نظام واجهة متكامل، وتناقش تلك البراءات كيفية تحسين تجربة لوحة مفاتيح جهاز ماك بوك.

وكانت الشركة قد قدمت سابقًا طلبًا للحصول على براءة اختراع تتعلق بتضمين جهاز ماك بوك شاشة تعمل باللمس بدلًا من قاعدة لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح افتراضية تتضمن ردود فعل لمسية، ولكن طلبات براءات الاختراع الجديدة تصف جهاز ماك بوك بقاعدة لوحة مفاتيح شفافة من الجهة العلوية مصنعة من الزجاج أو البلاستيك، مع عدد من المستشعرات تحت هذه الطبقة الشفافة.

وقد تحتوي لوحة المفاتيح الافتراضية هذه على شاشة عرض قادرة على إضاءة المفاتيح من الأسفل، ويمكن بسهولة تغيير المفاتيح إلى رموز أو لغات مختلفة أو حتى أن يتم تغيير تخطيط لوحة مفاتيح وتخصيصها بالكامل بحسب رغبة المستخدم أو تضمينها عناصر تحكم، مثلما يفعل الشريط اللمسي Touch Bar الموجود ضمن أجهزة ماك بوك.

وتغطي براءات الاختراع الأخرى الإمكانيات المختلفة المحتملة للحواسيب المستقبلية، حيث توضح وجود حل وسط يتمثل باستخدام لوحة مفاتيح ميكانيكية لكنها محاطة بمنطقة حساسة للمس على الجانبين وفي الجزء السفلي، تشابه لوحة التتبع على شكل حرف U، ووفقًا لهذا المفهوم يمكن للمفاتيح أن تكون حساسة للمس، مما يسمح للمستخدم بالتمرير عليها لتنفيذ وظائف معينة.

كما يظهر وجود فكرة أخرى تتمثل بملحق لوحة مفاتيح فعلية، حيث أنها عبارة عن مفاتيح مادية أساسية يمكن وضعها أعلى قاعدة لوحة المفاتيح الافتراضية، مع الاستمرار باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية لتحديد ضغطات المفاتيح، ومنح المستخدم خيار لوحة مفاتيح فعلية عند الحاجة لاستخدامها من أجل جلسات الكتابة الطويلة.

وتناقش براءات الاختراع الطرق المحتملة لدعم لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك ضد الغبار وانسكاب السوائل، وذلك عبر إضافة غشاء واقي، كما هو الحال في جهاز ماك بوك برو الجديد MacBook Pro، ولكن سوف يتم في هذه الحالة إحكام إغلاقه بالكامل لتغطية لوحة المفاتيح، مع استخدام مواد مرنة بدرجة كافية بحيث لن تتضرر أو تتأثر لوحة المفاتيح عند الاستخدام الفعلي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة آبل مشهورة بتقديمها عدد كبير من طلبات الحصول على براءات اختراع لمنتجات وتقنيات محتملة، والتي قد لا يتم استخدامها ضمن منتجات استهلاكية في وقت قريب، حيث أن ظهور طلبات الحصول على براءة اختراع ضمن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTO ليس ضمانة بأن تستمر آبل في تطوير المفهوم وتحوله إلى منتج تجاري.