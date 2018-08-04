لأول مرة.. "يوتيوب" تخوض غمار المسلسلات الإسبانية

تحضّر منصة "يوتيوب" أولى مسلسلاتها بالإسبانية، من بينها عمل يؤدي بطولته الممثل المكسيكي، غاييل غارسيا برنال، في مؤشر جديد إلى طموحات الشركة المتزايدة لتثبيت مكانتها في مجال المحتويات الأصلية.

وبالإضافة إلى الإنتاج الذي يتولى بطولته الممثل الحائز على جائزة غولدن غلوب عن دوره في "موتسارت إن ذي جانغل"، ستنتج "يوتيوب"، مسلسلين آخرين بالإسبانية أيضاً، أحدهما مع المغني الكولومبي مالوما، والآخر مع الممثلة والفكاهية المكسيكية، صوفيا نينيو دي ريفيرا.

وفي مطلع العام، اعتمدت "يوتيوب" التي تعوّل عادة على محتويات مستخدميها، استراتيجية جديدة للاستثمار في برامج خاصة.

كما تسعى إلى إثراء العرض المقدم مع خدمتها الجديدة "يوتيوب بريميوم"، وهي نسخة محدثة من "يوتيوب رد"، مدفوعة الاشتراك في المنصة المجانية الممولة من الإعلانات.

وقد أطلقت المجموعة التابعة لـ"غوغل"، مطلع أيار/مايو، أكبر عمل من إنتاجها، هو مسلسل "كوبرا كاي" المستوحى من سلسلة أفلام "كاراتيه كيد".

كذلك شوهدت الحلقة الأولى منه المقدمة بالمجان أكثر من 40 مليون مرة. ولقي هذا العمل نجاحاً هائلاً لدرجة أعلنت "يوتيوب" بعد أسبوع على بدء عرضه عن نيتها إنتاج موسم ثان منه.