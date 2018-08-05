فيسبوك: الآن يمكنك تجربة الألعاب قبل تنزيلها

أطلقت شركة "فيسبوك" الإعلانات القابلة للتشغيل عبر منصتها الاجتماعية، والتي ظهرت لأول مرة قبل أربع سنوات كطريقة جديدة لإغراء اللاعبين بتجربة الألعاب المحمولة، وتعتبر هذه الإعلانات من النوع التفاعلي، ما يتيح للأشخاص تجربة اللعبة قبل تنزيلها، وقامت الشركة بتطوير هذا الحل الإعلاني الجديد بالتعاون مع مطوري الألعاب المحمولة، بحيث يتيح لجهات تسويق الألعاب عرض الإعلانات التي تمنح المستخدمين فرصة تجربتها قبل الشراء، وبدون مغادرة فيسبوك.

وقال ريك كيلي Rick Kelley، نائب رئيس الشركة للحلول التسويقية العالمية والمسؤول عن قطاع الألعاب في فيسبوك: "إن المعلنين سيصبحون الآن قادرين على عرض الألعاب باستخدام الإعلانات القابلة للتشغيل، وهي تجارب إعلانية تفاعلية، وتعد هذه الإعلانات أكثر فعالية لأنها تعطي اللاعب فكرة جيدة عما تستلزمه اللعبة، وبمجرد أن يقوم هؤلاء اللاعبون بتنزيل التطبيق، فمن المرجح أن يقوموا بتشغيله لأنهم يعرفون أنه أعجبهم مسبقًا".

وتحاول الشركات الانتقال من الكمية إلى النوعية فيما يتعلق بالمستخدمين، ومن الضرورة أن توفر فيسبوك لتلك الشركات الأدوات اللازمة للقيام بذلك، خصوصًا مع وجود 6 ملايين تطبيق في متاجر التطبيقات، ما يجعل من الصعوبة بمكان اكتشاف كل الألعاب.

وتساعد الإعلانات القابلة للتشغيل في توليد عمليات تثبيت موثوقة بشكل كبير من قبل الأشخاص الذين قاموا بتجربة الألعاب، ما يعني أنه سوف يتم تشغيل اللعبة بعد التثبيت، وقد تساعد عملية الجمع ما بين تجربة الإعلانات التفاعلية وقدرة فيسبوك على عرض الإعلانات للأشخاص المهتمين بالألعاب في مساعدة جهات تسويق الألعاب على تحقيق معدل عالٍ من عمليات تثبيت.

وتستخدم إعلانات فيسبوك التفاعلية لغة تصميم الويب HTML5، كما أن الإعلانات تختلف قليلًا من حيث إنها تعمد في البداية إلى تشغيل فيديو للعبة ومن ثم تجعل المستخدم يتفاعل معها ويجربها، مما يوفر نتيجة أكثر موثوقية، وقامت فيسبوك منذ أكثر من عام باختبار هذه الإعلانات وتطويرها ضمن المرحلة التجريبية، ومن المفترض أن يتم طرح الإعلانات القابلة للتشغيل على مستوى العالم في الأسابيع المقبلة.

ويشهد مطورو الألعاب مثل Bagelcode وRovio نتائج إيجابية عبر استخدام الإعلانات القابلة للتشغيل، حيث اختبرت شركة Bagelcode الإعلانات القابلة للتشغيل وشهدت تحسنًا على أندرويد وآي أو إس، بينما شهدت شركة Rovio زيادة في المعدل أعلى 6 مرات باستخدام الإعلانات القابلة للتشغيل مقارنة بالإعلانات الفيديوية القياسية.

كما تقدم منصة فيسبوك ميزة تحسين القيمة، والتي تساعد المطورين على اكتشاف المستخدمين الأكثر قيمة ومكافأتهم، حيث يعتبر اللاعبون الذين يجرون عمليات شراء داخل التطبيق بمثابة قيمة كبيرة لمطوري الألعاب، لأن المستخدمين الذين يظلون نشطين في إحدى الألعاب يميلون إلى زيادة إنفاقهم بمرور الوقت، ووجدت الأبحاث الأخيرة أن اللاعبين في الولايات المتحدة ينفقون في اليوم السابع بعد تثبيت إحدى الألعاب ما معدله 20 دولارا داخل التطبيق.