لمستخدمي سناب شات.. عبر عن نفسك بالعربي مع Bitmoji

ابتداءً من اليوم الأحد، سيكون مستخدمو تطبيق سناب شات Snapchat على موعد مع الحصول على تشكيلة جديدة من ملصقات الـ Bitmoji العربية. حيث تم البدء بطرحها في 2 أغسطس على جميع الأجهزة الداعمة للغة العربية.

ويمكن لمستخدمي تطبيق سناب شات عند تبادلهم للرسائل استخدام مجموعة جديدة من الملصقات العربية المعبرة عن أشكالهم بطريقة تعكس مزاجهم ومشاعرهم، والتي يتم مشاركتها بكل بساطة أثناء الدردشة عبر الضغط على الأيقونة الدالة على لوحة ملصقات Bitmoji واختيار الملصق المعبر عن الحالة ومن ثم إرساله بالضغط عليه مرة واحدة فقط.

يذكر أن تطبيق Bitmoji قد سجل لقب أكثر التطبيقات تحميلاً في العالم في متجر "أبل" خلال عام 2017، ويستخدم حالياً من قبل ملايين الأشخاص حول العالم للتواصل بطريقة فريدة، مستخدمين الأفاتار المعبر عن أشكالهم. ومنذ إطلاقه في شهر نوفمبر 2014، قام الملايين من الأشخاص بتصميم الـ Bitmoji الخاص بهم والتعبير عن أنفسهم ضمن الفضاء الرقمي، حيث يقدم لمستخدميه مكتبة ضخمة من الملصقات المعبرة عن النفس والمحاكية للغة الجسد، والمزاج، والمشاعر وغيرها من اللحظات المعبرة عن حالة المستخدم.

ويمكن للمستخدمين أثناء تصميم الـ Bitmoji الخاص بهم الاختيار من مجموعة واسعة من السمات المعبرة عن ملامح الوجه والجسم وتفضيلات الأزياء كتلك المتعلقة بالعيون، والشفاه، والحواجب، والأنف، والندوب، والشعر، والملابس وغيرها من السمات التي يمكن تصميمها خصيصاً وفق للعديد من الأساليب الفريدة.

يذكر أن لوحة تحكم تطبيق Bitmoji قابلة للدمج مع العديد من التطبيقات الأخرى غير Snapchat مثل iMessage، Gmail، Google Gboard، Chrome Extension، Slack أو حتى أي تطبيق أخر يوفر ميزة الدردشة عبر الانترنت. ويمكن أيضاً إضافة الـ Bitmoji إلى فلتر Geofilter أو وضعه ضمن عالم الواقع المعزز باستخدام Snapchat، وأيضاً مشاركته مع الأصدقاء عبر لوحة خيارات Friendmoji الخاصة بالأصدقاء والتي تضع المستخدم وصديقه في ملصق واحد.

ويمكن تحميل تطبيق Bitmoji من متجر "أبل" أو "غوغل بلاي".