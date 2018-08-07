فيسبوك تطلب من بنوك بيانات مالية للمستخدمين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن #فيسبوك طلبت من بنوك أميركية كبيرة إشراكها في البيانات المالية التفصيلية لعملائها، بدعوى تقديم خدمات جديدة للمستخدمين.

وبحسب التقرير، تشمل البيانات المالية المطلوبة من البنوك معاملات البطاقات وأرصدة الحسابات الجارية.

وقالت الصحيفة إن فيسبوك، التي تحاول تعميق مشاركة المستخدمين، طلبت من جيه.بي مورغان تشيس وويلس فارغو وسيتي غروب ويو.اس بنكورب مناقشة عروض محتملة يمكن أن تستضيفها لعملاء البنوك على تطبيق التراسل الفوري " #فيسبوك_ماسنجر".



وقالت شركة التواصل الاجتماعي إنها لن تستخدم البيانات المصرفية لأغراض الاستهداف الدعائي ولن تتقاسمها مع أطراف ثالثة، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".