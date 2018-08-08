أول منصة عربية لمحترفي التحرير والترجمة المستقلين

برزت منصة Ureed كأول تجمع لمحترفي التحرير والترجمة المستقلين في العالم العربي، بعد أن ظهر نجاح الأعمال والمشاريع المبنية على نظام الاقتصاد التشاركي وتقديم الخدمات للمستخدمين فيما بينهم.

وتمثل Ureed أول منصة للخدمات التحريرية، حيث تأسست لجمع محترفي التحرير وصناعة المحتوى والترجمة المستقلين في مكان واحد لتلبية الاحتياجات المتنامية في هذا المجال.

وتسعى المنصة إلى توفير حلول عملية لأصحاب المشاريع والأعمال لمواجهة التحديات التي تواجههم في بحثهم عن لغويين مستقلين من خلال أساليب البحث والتدريب التقليدية.

تولي المنصة مهمة تسهيل التعامل بين المستخدمين والمترجمين والمحررين المستقلين، وتساعد على إيجاد أفضل الكفاءات اللازمة لتلبية المتطلبات من حيث الخدمات اللغوية، وفي الوقت نفسه تساعد المحررين والمترجمين المستقلين على العثور على المهمات التحريرية التي تتناسب مع كفاءاتهم وأوقاتهم.

ومن جانبها، قالت نور الحسين المدير التنفيذي لمشروع Ureed: "تسعى Ureed إلى توفير منصة يستطيع من خلالها الموظفون المستقلون أن يعملوا في الأوقات التي تناسبهم، واختيار المهمات والأعمال التي تتلاءم مع كفاءاتهم، لضمان دخل إضافي مبني على الاقتصاد التشاركي، بتوفير منصة تساعدهم على العثور على الفرص التي تتوافق مع مواهبهم، وتلائم ظروفهم الحياتية والعملية، كما تسمح لهم بتحديد أوقات العمل من أي مكان يناسبهم، واختيار المشاريع التي يرغبون في العمل عليها".