لأول مرة.. سناب شات يخسر ملايين المستخدمين النشطين

أعلنت شركة سناب Snap المطورة لتطبيق التراسل الفيديوي سناب شات Snapchat عن نتائج أعمالها للربع الثاني من عام 2018، حيث تقلص عدد المستخدمين النشطين بنسبة 1.5% ليصلوا إلى 188 مليون مستخدم هذا الربع، مما شكل انخفاضاً بالمقارنة مع عدد مستخدميها النشطين سابقاً 191 مليونا، والنمو الإيجابي بنسبة 2.9% خلال الربع السابق.

ويبدو أن الحرب الدائرة حول ميزة القصص قد أنهت رسمياً نمو سناب شات، مما أدى إلى هذا الانخفاض في عدد المستخدمين لأول مرة منذ إطلاقه في عام 2011.

وتفوقت الشركة على توقعات الأرباح عبر تحقيقها إيرادات بلغت 262.3 مليون دولار، مما يعني ارتفاعها بنسبة 44% على أساس سنوي بالمقارنة مع 182 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما انخفضت الخسارة الصافية بنسبة 20% على أساس سنوي. كذلك توقعت سناب أن تبلغ إيرادات الربع الثالث من العام بين 265 مليون دولار و 290 مليون دولار، بزيادة بين 27% و39% عن العام السابق.

وفقد تطبيق سناب شات حوالي مليون مستخدم في كل منطقة من مناطق التقارير الجغرافية الثلاثة وهي أميركا الشمالية وأوروبا وبقية العالم. ويتوقع المحللون في المتوسط أن تحقق سناب ما يقرب من 2 مليون مستخدم في الربع الثاني من العام الأول. كما حذرت الشركة من أن الاستخدام يميل إلى التباطؤ في الربع الثالث، لكنه لم يأت بتوقعات محددة.

من جانبهم، قال المدراء التنفيذيون لشركة سناب للمحللين إن إعادة التصميم كانت السبب الرئيسي في انخفاض الاستخدام وإن قانون حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي أدخل تغييرات على شروط خصوصية المستخدم، لم يكن له أي تأثير مادي، لافتين إلى أن المستخدمين يقضون في المتوسط قضاء أكثر من 30 دقيقة على سناب شات يومياً.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان شبيغل، يأمل أن تؤدي عملية إعادة تصميم تطبيق سناب شات إلى زيادة المعلنين ضمن المنصة وتقديم إعلانات أفضل للمستخدمين.

وخلال الأشهر التي تلت ذلك، وقع 1.2 مليون مستخدم حول العالم عريضة تطلب من الشركة إعادة النظر في هذا التصميم، إلا أن سناب لم تستمع، واليوم، أكدت أن إعادة التصميم كلفتها خسارة 1.5% من المستخدمين النشطين يومياً.

وأوضح شبيغل في تصريحات الأربعاء أنه يأخذ تعليقات وردود فعل المستخدمين على محمل الجد، قائلًا: “نحن نشعر بأننا قد عالجنا الآن أكبر حالات الإحباط التي سمعناها وتواقون إلى إحراز مزيد من التقدم لإظهار المزيد من المحتوى الصحيح للأشخاص المناسبين”.

ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض هو الأول في عدد المستخدمين، ولن يكون من السهل استردادهم.

ونشرت سناب أعداد المستخدمين النشطين شهرياً لأول مرة، حيث قالت إن لديها 100 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة وكندا.

بدوره، ذكر كبير الموظفين الماليين في سناب، تيم ستون، أن الشركة مهتمة بتحقيق الدخل من كل جزء من التطبيق، بما في ذلك “التواصل”، مما ينذر بمزيد من الإعلانات في صندوق الرسائل الواردة. وتأمل سناب أن تزداد أسعار الإعلانات والإيرادات.