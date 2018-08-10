سامسونغ تميط اللثام عن غالاكسي نوت 9 وهذه مواصفاته 

أزاحت #سامسونغ إلكتريك الستار في نيويورك، الخميس، عن هاتفها الجديد #غالاكسي_نوت_9 واعدة بعمر أطول للبطارية وتبريد أسرع للجهاز لاجتذاب الشبان من هواة الألعاب على الهواتف الذكية، وذلك في إطار مسعاها لتنشيط المبيعات.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية الشهر الماضي، إنها سجلت أبطأ نمو فصلي للأرباح في أكثر من عام بينما تواجه منافسة قوية من منافسين مثل هواوي الصينية.

وقال مصدر بالصناعة إن هاتف نوت 9 سيجري تسعيره على غرار سلفه نوت 8 الذي يباع بسعر يبلغ 950 دولارا.

وقالت سامسونغ إن نوت 9 سيطرح في الأسواق في الرابع والعشرين من أغسطس/آب.

ويطلق على نوت 9 اسم "فابلت" لأنه يجمع بين خواص الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي. وسيكون بمقدوره أيضا تبريد نفسه بسرعة أثناء استخدام تطبيقات الألعاب التي عادة ما تزيد سخونة الهواتف.

وتأمل سامسونغ أن تتجاوز ركودا في المبيعات من خلال هاتف نوت الجديد بعد أن قالت الشهر الماضي إن مبيعات هاتفها غالاكسي إس9 لم تحقق المستويات المستهدفة. وهبطت أرباح وحدتها للهواتف المحمولة بمقدار الثلث في الربع الثاني من العام الحالي.

وتكهنت منافستها الصينية هواوي الأسبوع الماضي بأنها ستحل في الربع الأخير من العام القادم محل سامسونغ كأكبر بائع في العالم للهواتف الذكية.

ومن ناحية أخرى، تمكنت أبل من زيادة مبيعات هاتفها آيفون تن الذي يبلغ سعره ألف دولار في الربع الثاني من العام، واستعادت بعض الحظوة في الصين.