فيسبوك.. إجراءات جديدة لمديري الصفحات الأميركية الشهيرة

قالت شركة فيسبوك الجمعة إنها ستضيف خاصية جديدة للتحقق من هويات المستخدمين الذين يديرون صفحات على موقعها للتواصل الاجتماعي لها عدد ضخم من المتابعين في الولايات المتحدة، في مسعى لجعل عملية إدارة صفحة باستخدام حساب مزور أو مخترق أكثر صعوبة.

وتأتي الإجراءات بعد نحو أسبوع من إعلان فيسبوك أنها رصدت حملة منسقة جديدة للتأثير السياسي على منصتها بهدف تضليل المستخدمين قبل انتخابات الكونغرس الأميركي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي ذلك الوقت حذفت الشركة 32 صفحة وحسابا من فيسبوك وإنستغرام في محاولة تصد للتدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية.

وتستلزم الإجراءات الجديدة من مديري صفحات فيسبوك تأمين حساباتهم بإجراءات تحقق من خطوتين وتوضيح محل الإقامة الرئيسي. كما ستضيف فيسبوك قسما يظهر الدولة الرئيسية التي تدار منها الصفحة.



وسيطبق موقع #انستغرام للصور، الذي تملكه #فيسبوك، خصائص مماثلة في الأسابيع المقبلة.