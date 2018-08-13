لهذا السبب احذر من استخدام هاتفك أثناء تناول الطعام

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يفحصون هواتفهم أثناء تناول الطعام أو أثناء قضاء الوقت مع أصدقائهم، هم لا يستمتعون بحياتهم.

فمع انتشارها الرهيب في حياتنا المعاصرة، وجد باحثون فى جامعة كولومبيا البريطانية في كندا أن استخدام الهواتف الجوالة يجعل الناس أكثر تشتتاً وبعداً عن محيطهم.

وقال الباحثون إنه حال وجود هاتف محمول سهل الوصول إليه أثناء تناول الطعام يكفي لجعل الأشخاص لا يستمتعون بالتجربة مثل أولئك الذين يبقون أجهزتهم بعيدة عنهم أثناء تناول الطعام.

وبحسب ما ورد في موقع "اندبندنت Independent" البريطاني، وكجزء من الدراسة، قام 300 من رواد مطعم في فانكوفر بتعبئة استبيان بعد أن طُلب من بعضهم إبقاء هواتفهم على الطاولة مع تشغيل الإشعارات الصوتية، بينما طُلب من البقية وضع هواتفهم على الوضع الصامت ووضعها في حاوية.

وقال مؤلف الدراسة إن الناس الذين سُمح لهم باستخدام هواتفهم أثناء العشاء كانوا يواجهون مزيداً من المتاعب في البقاء منتبهين ومستمتعين بالوجبة التي يتناولونها.