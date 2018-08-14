كيف يمكنك تفعيل الوضع الليلي في تويتر على أندرويد؟

على الرغم من أن شركة #غوغل مازالت غير قادرة على اكتشاف كيفية تنفيذ الوضع الليلي على المستوى العام داخل نظام التشغيل التابع لها #أندرويد، إلا أن تطبيق التدوين المصغر تويتر من أحد التطبيقات التي أعلنت عن إضافة ميزة الوضع الليلي المعروفة باسم Night mode لمستخدمي تطبيقها على نظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد منذ يوليو لعام 2016.

وتُفيد ميزة الوضع الليلي مستخدمي تطبيق تويتر عن طريق تخفيف الأشعة القوية التي تُصدرها الشاشة أثناء استخدام التطبيق في الأماكن المظلمة، خاصةً أن تطبيق تويتر بوضعه الرئيسي يعتمد على اللون الأبيض الأكثر قوّة من حيث الإضاءة، ويقوم الوضع الليلي بتغيير النمط العام للألوان إلى الأزرق الداكن.

إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة في معرفة الوضع الليلي وكيفية تفعيله، فإليك بعض النصائح.

كيفية تشغيل الوضع الليلي:

• انقر فوق أيقونة صورة حسابك الشخصي في تويتر الموجودة أعلى اليسار.

• ثم اضغط على رمز القمر في أسفل اليسار، ثم اضغط على موافق.

إذا كنت ترغب في العودة للوضع الافتراضي في تويتر ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه، وستتم إعادتك إلى الوضع الرئيسي الذي يعتمد على اللون الأبيض.

كيفية تغيير إعدادات الوضع الليلي:

يعد تشغيل/إيقاف تشغيل الوضع الليلي يدويًا إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الانتقال بين الوضع الليلي والوضع الرئيسي، ولكن في الواقع هناك بعض الإعدادات التي يمكنك من خلالها ضبط ميزة الوضع الليلي داخل تطبيق تويتر حسب رغبتك، وهي كالتالي:

• انقر فوق أيقونة صورة حسابك الشخصي في تويتر الموجودة أعلى اليسار.

• اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية Settings and privacy.

• ثم اضغط على خيار العرض والصوت Display and sound.

• اضغط على الوضع الليلي Night mode.

بمجرد القيام بهذه الخطوات ستجد نفسك أمام أكثر من خيار، إما اختيار تشغيله أو إيقاف تشغيله أو تفعيله/ إيقافه تلقائيًا وفقًا لغروب وشروق الشمس.