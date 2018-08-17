آبل تطمئن عملاءها.. "لم يتم اختراق أي من بياناتكم"

أعلنت شركة آبل، الجمعة، أنه لم يتم اختراق أي من بيانات العملاء وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن مراهقاً أسترالياً اعترف باختراق شبكة الكمبيوتر الرئيسية للشركة وتحميل ملفات والدخول على حسابات عملاء.



وذكرت صحيفة (ذي إيدج) نقلاً عن محامي المراهق قوله في محكمة إن الفتى، البالغ من العمر 16 عاماً، من مدينة ملبورن بجنوب البلاد، اخترق نظام الكمبيوتر المركزي لعملاق التكنولوجيا الأميركي من منزله بإحدى الضواحي عدة مرات على مدار عام.



وقالت الصحيفة إن المراهق قام بتنزيل 90 جيغابايت من الملفات الآمنة واخترق حسابات عملاء دون الكشف عن هويته.



كما لفتت (ذي إيدج) نقلاً عن وثائق المحكمة إلى أن آبل تواصلت مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي لدى علمها بالاختراق. وأحال المكتب بعد ذلك الأمر إلى الشرطة الأسترالية الاتحادية.



وأشار التقرير إلى أن مداهمة الشرطة الأسترالية لمنزل أسرة الفتى أسفرت عن العثور على جهازي لابتوب وهاتف محمول وقرص صلب يتفقون مع تفاصيل الاختراق التي رصدتها آبل، موضحاً أن الفتى كان يتفاخر بأفعاله عبر خدمة واتساب للتراسل.



من جانبه، قال متحدث باسم آبل إن موظفي أمن المعلومات بالشركة "اكتشفوا الدخول غير المصرح به واحتووه وقدموا تقريراً بالواقعة إلى (سلطات) إنفاذ القانون"، دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على تفاصيل القضية.



وتابع المتحدث: "نريد أن نطمئن عملاءنا بأنه لم يتم اختراق بياناتهم في أي مرحلة خلال هذه الواقعة".



ورفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق، لكنها قالت إنه من المقرر صدور الحكم على الفتى في العاشر من أيلول/سبتمبر.



ولا يمكن الكشف عن اسم الفتى لأنه حدث.