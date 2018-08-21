ترمب: تويتر وفيسبوك تُخرسان أصواتا على نحو خطير

قال الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب إنه "من الخطورة الشديدة" على شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل #تويتر و#فيسبوك أن تخرس الأصوات عبر خدماتها.

وجاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة مع رويترز، الاثنين، في وقت تواجه فيه صناعة مواقع التواصل الاجتماعي رقابة متزايدة من الكونغرس الأميركي فيما يتعلق بالدعاية الأجنبية.

وكان ترمب انتقد هذه الصناعة يوم 18 أغسطس/آب في سلسلة من التغريدات، ودون تسمية مواقع بعينها، مؤكدا أنها "تمارس تمييزا تاما ضد أصوات الجمهوريين/المحافظين". وأضاف ترمب في التغريدات ذاتها أن "عددا كبيرا للغاية من الأصوات يجري إخراسه، بعضها جيد والآخر سيئ".

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة رويترز: "لن أذكر أسماء (بعينها) لكن عندما يتم حذف أشخاص محددين من تويتر أو فيسبوك وتتخذ (الشركتان) مثل هذا القرار فإن ذلك بحق أمر خطير لأنه يمكن أن يأتي عليك الدور غدا".

وجعل ترمب حسابه على تويتر، الذي يتابعه ما يزيد على 53 مليونا في أنحاء العالم، جزءا لا يتجزأ من أدائه الرئاسي ومثارا للخلاف والجدل كرئيس للولايات المتحدة إذ استخدمه للترويج لجدول أعماله وإعلان سياساته ومهاجمة منتقديه.