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غوغل تغلق حسابات تُستخدم في "حملة تضليل" مرتبطة بإيران

المصدر: سان فرانسيسكو - فرانس برس
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أعلنت مجموعة "غوغل"، الخميس، إغلاق قنوات وحسابات على منصة "يوتيوب" على خلفية حملة تضليل مرتبطة بإيران، بعد خطوة مماثلة من قبل "فيسبوك" و"تويتر".

وقالت "غوغل" إنها وبالتنسيق مع شركة الأمن الإلكتروني "فاير آي" تمكنت من إيجاد رابط بين الحسابات وإذاعة جمهورية إيران الإسلامية في إطار حملة تعود إلى يناير/كانون الثاني 2017 على أقرب تقدير.

وقال نائب رئيس "غوغل" كنت ووكر في بيان: "تمكنا من تحديد عدد من الحسابات التي كانت تخفي ارتباطها بحملة تديرها منظمة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية".

وتابع ووكر أن "المتورطين في هذا النوع من عمليات التأثير ينتهكون سياساتنا ونحن نقوم سريعاً بحذف هكذا محتوى من خدماتنا ونغلق حساباتهم".

كلمات دالّة

#مواقع التواصل, #غوغل

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