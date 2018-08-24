ترمب ينتقد شركات التواصل: "تخرس الملايين"

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، شركات التواصل الاجتماعي، الجمعة، قائلاً إنها "تخرس الملايين"، فيما وصفه بأنه فعل من أفعال الرقابة.

ولم يذكر ترمب اسم أي من الشركات.

وتابع ترمب: "عمالقة التواصل الاجتماعي يخرسون الملايين. لا يمكننا فعل ذلك حتى لو كان هذا يعني استمرار سماعنا أخباراً كاذبة مثل سي.إن.إن التي انخفض تقييمها بشكل كبير. على الناس أن تميز بين ما هو حقيقي وما هو كاذب دون رقابة!".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن مسؤولة تنفيذية بفيسبوك قولها، الثلاثاء، إن الشركة بدأت في تصنيف مستخدميها بناء على مصداقيتهم في محاولة للتصدي للمعلومات المضللة.

ونسبت الصحيفة إلى مديرة الإنتاج في فيسبوك، تيسا ليونس، قولها في سياق مقابلة أجرتها معها، إن شركة التواصل الاجتماعي طورت نظام التصنيف خلال العام الماضي.

يشار إلى أن تيسا ليونس مكلفة بالجهود التي تقوم بها الشركة لتحديد الجهات المضللة.