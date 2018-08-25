رئيس تويتر أمام النواب الأميركي الشهر القادم

أعلنت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، سيدلي بشهادته أمام اللجنة في الخامس من سبتمبر/أيلول، وذلك بعد أن أثار بعض النواب الجمهوريين مخاوف من حذف شبكات التواصل الاجتماعي محتويات مما ينشره المحافظون.

وقال رئيس اللجنة جريج والدن في بيان إن لجنة الطاقة والتجارة "تعتزم توجيه أسئلة صعبة بشأن كيفية مراقبة وتنظيم تويتر لمحتواه".



وأضاف: "نتطلع لتحلي دورسي بالصراحة والشفافية فيما يتعلق بالعملية المعقدة وراء لوغريتمات الشركة والقرارات الخاصة بالمحتوى".

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة بإسكات "ملايين الأشخاص" في عمل من أعمال الرقابة ولكن دون تقديم دليل يدعم ادعاءه.



وغرد ترمب على تويتر دون ذكر شركة معينة بأن "عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يسكتون ملايين الأشخاص. لا يمكنكم فعل ذلك حتى إذا كان ذلك يعني ضرورة أن نواصل سماع الأخبار الكاذبة مثل "سي.إن.إن" التي تأثرت معدلات مشاهدتها بشكل خطير. على الجميع تحديد ما هو حقيقي، وما هو غير ذلك دون رقابة".



وانتقد ترمب أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، دون تقديم دليل، مشيرا إلى أن شركات لم يكشف النقاب عنها "تميز في المعاملة تماما ضد الأصوات الجمهورية/المحافظة".