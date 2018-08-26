بعد ثغرة واتساب.. ما هي البدائل الأكثر أماناً؟

نشرت صحيفة نيويورك تايمز موخراً تقريراً عن تطبيق التراسل الفوري واتساب أثار الكثير من الجدل، حيث أعلنت شركة Check Point للأمن الإلكتروني عن اكتشافها ثغرة في تطبيق واتساب، والتي تتيح للقراصنة تغيير محتوى الرسالة أو تغيير هوية مرسل رسالة تم تسليمها مسبقاً.

ويمتلك تطبيق واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، 1.5 مليار مستخدم بحسب إحصائيات موقع Statista، مما يجعله تطبيق المراسلة الأكثر استخداماً على مستوى العالم، لكن التطبيق تعرض لموجة من الانتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار المعلومات والأخبار المضللة على منصته.

أما البدائل الأكثر أماناً من تطبيق واتساب فهي:

1- Signal

يعتبر تطبيق Signal الأكثر أماناً بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى فهو مملوك لمنظمة البرمجيات Open Whisper Systems، وهو التطبيق الذي يوصي به المدافع عن الخصوصية والموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.

والسبب في أن Signal هو أكثر التطبيقات أماناً يرجع إلى وجود بروتوكول تشفير يسمى “Signal Protocol” وهو عبارة عن بروتوكول تشفير يستخدم لتوفير التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمراسلة الفورية للمحادثات.

2- Hike

يعتبر تطبيق هايك Hike بديلاً رائعاً عن تطبيق واتساب، حيث اكتسب مؤخراً شهرة لتمتعه بميزة حماية خصوصية مستخدميه، فتطبيق Hike يسمح للمستخدمين بإخفاء دردشاتهم الخاصة باستخدام كلمة مرور.

ومن أهم ميزات هذا التطبيق أنه لا يمكن لأي شخص إرسال رسالة للمستخدم، إلا إذا كان رقمه مسجلاً في جهات الاتصال الخاصة به على الهاتف، والميزة الأخرى للتطبيق هي احتواؤه على وضع عدم الاتصال فإذا أرسل أحدهم رسالة تظهر كأنها لم تصل حتى يتيح المستخدم وصولها إلى الدردشة.

كما يوفر Hike العديد من الملصقات Stickers في المحادثات. وفيما يتعلق بمشاركة الملفات يمكن إرسال ملفات الفيديو، والصور، والموسيقى، بالإضافة إلى الملاحظات الصوتية والتي تصل إلى مساحة 100 ميغابايت.

3- Telegram

يعتبر تطبيق تبليغرام هو أفضل بديل لتطبيق واتساب، حيث يعد واحداً من التطبيقات الأكثر تداولاً واستخداماً للتراسل الفوري، فهو تطبيق مراسلة يهتم بالسرعة والخصوصية، وسهل الاستخدام ومجاني. وأهم ما يميز تيليغرام هي ميزة المزامنة الفورية للرسائل عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، حيث يمكنك استخدام التطبيق على جميع الأجهزة الخاصة بك في نفس الوقت، لتتزامن رسائلك بسلاسة عبر الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والحواسيب.

وباستخدام تيليغرام، يمكنك إرسال الرسائل، والصور، والمقاطع المرئية، والملفات من أي نوع (doc، zip، mp3 …الخ) مع إمكانية إنشاء مجموعات تصل إلى 100 ألف شخص. إضافةً إلى القنوات حيث يمكنك نشر المحتوى إلى جمهور غير محدود. كذلك بإمكانك مراسلة جهات الاتصال الخاصة بك وأن تجد الأشخاص باستخدام أسماء مستخدميهم. كما تتوافر به ميزة المكالمات المشفرة.