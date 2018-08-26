لقطات نادرة لكواليس عالم سيارات الأجرة بدون سائق

عرضت شركة Waymo شركة صناعة السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة غوغل، لقطات نادرة لما يدور وراء الكواليس في مشروعها لسيارات الأجرة ذاتية القيادة.

تعرض اللقطات، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ما يجري في مركز عمليات Waymo في أريزونا عندما لا يكون أسطول السيارات ذاتية القيادة على الطريق. وتشرح أن الشركة تضم فريقاً متكاملاً من فنيي الأساطيل، وفريقاً لتأمين إرسال السيارات إلى الوجهات المطلوبة فضلا عن فرق للدعم الفني لركاب سيارات الأجرة ذاتية القيادة أثناء توصيلهم والعديد من مهام التشغيل الأخرى.

تقول إليس بيريز، رئيسة العمليات في Waymo في المدونة التي نشر معها مقطع الفيديو، يوجد بالشركة فرق لخبراء وفنيين ومتخصصين في كافة المهام التي تضمن سلامة وصول الركاب بداية من نقطة الانطلاق وحتى بلوغ محطة الوصول، في إطار برنامج النقل ذاتي القيادة الذي دشنته Waymo في فينكس في إبريل الماضي، والذي يستخدمه مئات الركاب، منذ ذلك الحين، للتنقل في جميع أنحاء المدينة.

ولتلبية الطلب المتزايد، ضاعفت Waymo حجم مركز عملياتها في تشاندلر بأريزونا، ما يمهد الطريق أمام الشركة لتنمية أسطولها بشكل مناسب.

أعلنت Waymo مؤخراً أنها ستضيف 62 ألف سيارة صغيرة إلى أسطولها ذاتي القيادة في ولاية أريزونا خلال السنوات القليلة القادمة.

مرآب آلي متطور

وفي المرآب الآلي لشركة Waymo في شاندلر، يشارك فنيو الأسطول في مهام المراجعة والصيانة والتأكد من كفاءة أداء حساسات السيارات ذاتية القيادة. تستخدم معظم السيارات ذاتية القيادة تقنية LIDAR لرؤية البيئة المحيطة بها، أثناء السير في الشوارع والطرقات.

وتضيف إليس بيريز "أن فحوصات ما قبل الرحلة لتوصيل الركاب تتطابق مع الإجراءات المتبعة مع الطائرات قبل أن يتم التصريح لها بالإقلاع".

ولا تقتصر مهام فرق العمل على الصيانة والفحص، ولكن هناك أيضاً مهام تتعلق بضمان تواجد عدد كاف من السيارات ذاتية القيادة في الطرقات لتلبية طلبات الركاب في أي وقت وأي موقع. كما يوجد قسم خاص يهتم بضمان السلامة على الطرق والقيام بمتابعة عن كثب لأحوال الطرق المتغيرة التي قد تؤثر في حركة المرور، وتوجيه السيارات ذاتية القيادة إلى طرق بديلة.

تتنافس شركة Waymo التي بدأت العمل على تصنيع السيارات ذاتية القيادة منذ عام 2009 وأتمت تجارب تسيير لمركباتها لمسافات إجمالية تصل إلى 8 ملايين كيلومتر على الطرق العامة، بشكل مباشر مع شركات أخرى في السوق، مثل Lyft وUber والعديد من شركات صناعة السيارات مثل Ford و GM.