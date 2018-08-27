كيف تستخدم خرائط غوغل بدون الإنترنت في نظام أندرويد؟

تعتبر خرائط غوغل Google Maps واحدة من الخدمات الأكثر شعبية حيث يستخدمها الكثير منا للوصول إلى الأماكن المختلفة أو عند التجول في مدينة جديدة، ولكن إذا كنت مسافراً إلى مكان يَضعُف فيه اتصال الإنترنت، أو ستكون فيه بيانات الهاتف مكلفة، أو لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، يمكنك حفظ منطقة من خرائط غوغل على هاتفك أو جهازك اللوحي واستخدامها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.

كيفية تنزيل خريطة منطقة معينة لاستخدامها في التنقل بدون اتصال بالإنترنت:

ملاحظة: يمكنك حفظ الخرائط على جهازك المحمول أو على بطاقة SD؛ وفي حالة تغيير طريقة حفظ الخرائط، سيتوجب عليك تنزيل الخريطة مرةً أخرى.

• افتح تطبيق خرائط غوغل على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

• تأكد من اتصالك بالإنترنت.

• ابحث عن المكان أو المدينة المتجه إليها، سيتم عرض معاينة للمنطقة بعد ذلك بما في ذلك تقدير مساحة التخزين التي تحتاج إليها لتنزيل البيانات على جهازك. ويمكنك تغيير المنطقة بالبحث عن غيرها.

• في أسفل الشاشة انقر على اسم المكان أو المدينة التي بحثت عنها ثم اضغط على خيار تنزيل Download.

• وفي حال البحث عن مكان ما كمطعم مثلاً، انقر على المزيد ثم تنزيل منطقة غير متصلة بالإنترنت Download offline area ثم ابدأ عملية التنزيل.

كيفية حفظ الخرائط بدون اتصال بالإنترنت على بطاقة SD:

يتم تنزيل الخرائط بلا اتصال بالإنترنت على وحدة التخزين الداخلية بجهازك بشكلٍ افتراضي، ولكن يمكنك تنزيلها على بطاقة SD بدلاً من ذلك. وإذا كان جهازك يعمل بنظام التشغيل أندرويد 6 أو بإصدار أحدث، فلن تتمكن من حفظ منطقة على بطاقة SD إلا إذا تمت تهيئة هذه البطاقة كوحدة تخزين محمولة.

• أدخل بطاقة SD في هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

• افتح تطبيق خرائط غوغل.

• في أعلى يمين الشاشة اضغط على القائمة ثم خيار خرائط بلا اتصال بالإنترنت.

• ثم اضغط على ترس الإعدادات الموجود في أعلى يسار الشاشة.

• ضمن خيارات التخزين اضغط على خيار بطاقة SD.

استخدام الخرائط بدون اتصال بالإنترنت:

بعد تنزيل إحدى المناطق، استخدم تطبيق خرائط غوغل على النحو الذي اعتدته تماماً، للحصول على الاتجاهات ومعرفة المسارات، البحث عن مواقع جغرافية، وإذا كان الاتصال بشبكة الإنترنت بطيئاً أو غير متاح، يمكنك استخدم خرائط غوغل بدون اتصال بالإنترنت لتزويدك بالاتجاهات.