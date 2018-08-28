بعد أن فقدت بريقها.. فيسبوك تجاهد للحفاظ على الشباب

تكافح منصة فيسبوك للمحافظة على صلة بجيل الشباب من المستخدمين، حيث يبدو أن المنصة قد فقدت بريقها لصالح التطبيق المنافس سناب شات، باعتباره الوجهة الرقمية المفضلة للمراهقين هذا العام، وبحلول نهاية هذا العام، فإن سناب شات، والذي لديه ميزة الرسائل التي تختفي ومرشحات الصور غير التقليدية، يكون قد فاز في سباق الحصول على المستخدمين المراهقين، بحيث من المفترض أن يصبح #التطبيق أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في المملكة المتحدة لجيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق eMarketer، فإنه من المتوقع أن تنمو هذه الشريحة الديموغرافية من المستخدمين لدى سناب شات بأكثر من 350 ألف مستخدم في عام 2018، لتصل إلى أقل بقليل من 5 ملايين مستخدم، أي حوالي 31 في المئة من مجمل مستخدمي التطبيق في #المملكة_المتحدة البالغ عددهم حوالي 16.2 مليون شخص، مما يجعله متقدماً على فيسبوك لأول مرة في المملكة المتحدة.

ويتوقع أن يعاني #فيسبوك للعام الثاني على التوالي من تراجع أعداد المستخدمين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بحيث يبلغ عددهم حوالي 4.5 مليون، أي بخسارة أكثر من 500 ألف مستخدم في العامين الماضيين، أو ما يعني انخفاضاً بنسبة 1.8 في المئة بالمقارنة مع عام 2017.

وتكشف الأرقام عن المزيد من الأخبار السيئة بالنسبة للشركة، حيث تفوق سناب شات خلال العام الماضي على فيسبوك فيما يتعلق بأعداد المستخدمين الشباب في المملكة المتحدة، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ووفقاً للمحللين، فقد ظهر الآن جيل جديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يسبق لهم استخدام موقع فيسبوك، مما يعني أن نمو فيسبوك عبر الهاتف المحمول في المملكة المتحدة قد بدأ في التراجع.

ويقول بيل فيشر Bill Fisher، كبير المحللين في eMarketer :"إن هذه الفئة من المستخدمين تساعد على تآكل نمو مستخدمي فيسبوك بشكل كبير، حيث إن العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية الأصغر سناً يمتنعون تمامًا عن استخدام فيسبوك لصالح البدائل الأخرى الأكثر جاذبية بالنسبة لهم مثل سناب شات".

وتحافظ منصة فيسبوك على كونها منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من أن النمو سوف يتباطأ هذا العام ليصل إلى نسبة 2 في المئة فقط بالمقارنة مع عام 2017، بحيث يصبح لديها 32.6 مليون مستخدم في المملكة المتحدة هذا العام، ويقول المحلل بيل فيشر: "لا تزال المنصة تضيف مستخدمين شهريين بشكل عام، لكن المجموعات العمرية الأكبر مسؤولة بشكل أساسي عن ذلك".

ويبلغ عدد مستخدمي سناب شات حوالي نصف حجم عدد مستخدمي فيسبوك، أي ما يزيد قليلًا على 16 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، مع نمو متوقع هذا العام بنسبة 9 في المئة، ويعتبر المستخدمون الشباب بمثابة شريان الحياة لمستقبل منصات التواصل الاجتماعي والمعلنين، مما دفع شركة فيسبوك إلى تركيز نشاطها على #انستغرام لمنافسة سناب شات والحفاظ على المستخدمين الأصغر سنًا لديها.

وتشير تقديرات eMarketer إلى نمو أعداد مستخدمي منصة انستغرام بنسبة 9.6 في المئة هذا العام، لتصل إلى 19 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، مع إضافتها هذا العام لحوالي 170 ألف مستخدم تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا، بحيث يصل إجمالي عدد المستخدمين ضمن هذه الفئة العمرية إلى 2.1 مليون، كما أنها سوف تضيف 270 ألف مستخدم ضمن الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، ليصبح إجمالي عدد مستخدمي المنصة ضمن هذه الفئة العمرية 4.2 مليون.