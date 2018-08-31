أول كمبيوتر في العالم بشاشتين وحبر إلكتروني

كشفت شركة لينوفو الصينية النقاب خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر برلين التجاري IFA 2018 عن مجموعة من أجهزة حواسيب علامتها التجارية يوغا بما في ذلك أنحف وأخف جهاز حاسب محمول بشاشة مزدوجة مع الحبر الإلكتروني E Ink Yoga Book C930.

وتحاول لينوفو من خلال جهاز Lenovo Yoga Book C930 إعادة كتابة قواعد الإنتاجية ضمن الأجهزة المحمولة عبر توفيره شاشتي عرض، بما في ذلك واحدة متعددة الاستعلامات داعمة للحبر الإلكتروني E Ink قابلة للتحول إلى لوحة مفاتيح ديناميكية قابلة للتخصيص مع دعم للغات متعددة لكتابة بريد إلكتروني أو تقرير أو تتحول إلى مفكرة رقمية يمكن استخدامها مع أحدث قلم إلكتروني يعمل بتقنية البلوتوث مع تقنية Wacom.

كما يمكن تحويلها إلى شكل الحبر الإلكتروني عند استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة من أجل مراجعة الوثائق، ما يوفر الضغط على عينيك، حيث يسير الجهاز على خطى جهاز Yoga Book A12، وهو جهاز قابل للتحويل عرضته الشركة خلال مؤتمر IFA 2016، حيث تخلت لينوفو عن لوحة المفاتيح halo المستخدمة في ذلك الحاسب Yoga Book، واستبدلتها بالحبر الإلكتروني E-ink التي تتحول من لوحة المفاتيح إلى لوحة رسم وقارئ إلكتروني.

وتتواجد لوحة مفاتيح الحبر الإلكتروني E-ink ضمن الشاشة بأكملها عند التفعيل، مع ظهور منطقة صغيرة مربعة في الجزء السفلي أسفل شريط المسافة مباشرة لتعمل كلوحة تتبع بالحبر الإلكتروني، وبالنظر إلى الحجم الإجمالي للجهاز، فإن لوحة التتبع لا تزال صغيرة كما كانت عليه في الجهاز القديم، ومع ذلك، فإن طبيعته القابلة للطي تتيح لبقية لوحة المفاتيح مساحة فارغة أكبر عند عدم استخدامها، إلى جانب وجود خيارين لإدخال المعلومات عبر لوحة التتبع أو شاشة اللمس.

يأتي الإعلان عن هذا الجهاز بعد مرور عامين صعبين على مبيعات أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة.