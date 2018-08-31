ترمب: لن نسمح لعمالقة التواصل بإسكات أصوات المحافظين

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في لقاء جماهيري بإنديانا الخميس، أن إدارته تدافع عن حقوق حرية التعبير، محذراً من أنه لا يمكن السماح لشركات التواصل الاجتماعي "بالتحكم فيما نستطيع وما لا نستطيع رؤيته".



وقال ترمب: "انظروا إلى غوغل وفيسبوك وتويتر وغيرها من عمالقة التواصل الاجتماعي، وقد أوضحت أننا كدولة لا يمكن أن نتهاون مع الرقابة السياسية والإدراج في قوائم سوداء والتلاعب بنتائج البحث".



وأضاف: "لن نسمح للشركات الكبيرة بإسكات أصوات المحافظين"، مشيراً إلى أن "الوضع يمكن أن يصبح معكوساً ذات يوم أيضاً".