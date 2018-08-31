صور مسربة.. هل هذا شكل آيفون XS المنتظر؟

أرسلت شركة آبل رسمياً دعوات لحدثها الإعلامي القادم المسمى Gather round الذي سيعقد في 12 سبتمبر 2018، أي بعد مرور عام من كشفها النقاب عن أجهزة iPhone 8 و iPhone X رسمياً، حيث يبدأ الحدث في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات ويعقد في مسرح ستيف جوبز بمقر شركة آبل في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وبعد مرور ساعات فقط من إعلان شركة آبل عن الحدث الإعلامي، ظهر تسريب يوضح الصور الرسمية لهواتف آيفون الرئيسية المفترض كشف النقاب عنها خلال الحدث، والتي تسمى iPhone XS بقياس 5.8 إنش و 6.5 إنش، بينما وضح تسريب آخر الصورة الرسمية للجيل الرابع من ساعة آبل الذكية المسماة Apple Watch Series 4، والتي يبدو أن الشركة قامت بإعادة تصميمها.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن خليفة هاتف العام الماضي iPhone X يحمل اسم iPhone XSوأن الشركة سوف تتخلى على ما يبدو عن وصف Plus للنموذج الأكبر، وتؤكد الصورة المسربة اللون الذهبي الجديد لجهاز آيفون الرئيسي، والذي كان متوفراً سابقاً بألوان Space Gray و Silver فقط.

ومن المتوقع أن تتضمن كل نسخة من جهاز iPhone XS شاشة OLED، وكاميرا خلفية مزدوجة العدسة، ومعالج Apple A12 الأسرع والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة بالمقارنة مع معالج A11 الموجود داخل جهاز العام الماضي iPhone X.

ويبدو أن جهاز iPhone XS الأصغر سيبدو متطابقاً تقريباً مع جهاز iPhone Xفي حين أن الجهاز الأكبر حجماً سيأتي مع شاشة بقياس 6.5 إنش، والتي تعد الأكبر بالنسبة لأي هاتف آيفون، مع إمكانية تقسيمها إلى قسمين عند استخدامها في اتجاه الشاشة العريضة.

أما بالنسبة للجيل الجديد من الساعة الذكية Apple Watch Series 4، فقد أشارت التقارير والشائعات إلى أنها تتميز بشاشة أكبر، مما يقلل من الحواف المحيطة بالشاشة بالمقارنة مع الجيل السابق، ويساعد على عرض المزيد من المعلومات، بالإضافة إلى القدرة على الاستفادة من التطبيقات الفرعية مثل الطقس والموسيقى والنشاط والتقويم.

كما تظهر الصورة ما يبدو أنه مؤشر الأشعة فوق البنفسجية UVI، وبحسب الصورة فإنه من الواضح أيضاً وجود عدد قليل من التغييرات في برمجيات نظام التشغيل watchOS 5 للساعة الجديدة، إلى جانب بعض التغييرات الواضحة مثل وجود فجوة جديدة بين التاج الرقمي والزر الجانبي، والتي يمكن أن تكونميكروفونا أو فتحة مكبر صوت.

واقترحت التقارير أن الجيل الجديد من الساعة الذكية سوف يشتمل على تحسين لأداء البطارية وقدرات تتبع اللياقة والصحة، بالإضافة إلى شاشة أكبر بنسبة 15 في المئة لكلا الطرازين 38 ميليمتر و42 ميليمتر، وبالرغم من التغييرات الداخلية الكبيرة، فإنه من المتوقع أن تحافظ الساعة الجديدة على التوافق مع رباطات Apple Watch السابقة.