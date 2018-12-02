"آبل" تبث الموسيقى عبر "أمازون" في خطوة غير مسبوقة

تنوي " #آبل" المعروفة بحرصها على استخدام أنظمتها الخاصة التعاون مع " #أمازون" في مجال البث الموسيقي، في وقت تسعى فيه إلى تنويع آفاقها.

واعتبارا من السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر، سيتسنى للمشتركين بخدمة " #آبل_ميوزيك"، استخدام هذا التطبيق بواسطة أجهزة " #إيكو" من "أمازون"، وهي منصات ذكية قائمة على خدمة المساعدة الصوتية "أليكسا"، بحسب ما كشفت مجموعة "أمازون" ومالكها جيف بيزوس على مدوّنتها.

وجاء في الرسالة أنه "سيتسنى للمشتركين الانتفاع من 50 مليون أغنية لآبل ميوزيك مسجلة على أجهزة إيكو. وفي وسعهم أن يطلبوا من " #أليكسا" أن تبثّ لهم الأغنيات التي يرغبون في الاستماع إليها".

وتملك "أمازون" خدمتها الموسيقية الخاصة المعروفة بـ "أمازون ميوزيك" وهي تزاحم "آبل" بخدمتها للمساعدة الصوتية "هومبود" المشتملة على "آبل ميوزيك" التي أطلقت قبل ثلاث سنوات وتخطّى عدد المشتركين بها في مقابل بدل مالي 50 مليونا في أيار/مايو.

ويسعى العملاقان التكنولوجيان إلى مزاحمة "سبوتيفاي" الأولى عالميا في مجال البثّ الموسيقي التي كانت تضمّ 87 مليون مستخدم باشتراكات مدفوعة حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

ويتعارض القرار الأخير لـ "آبل" مع استراتيجيتها القائمة عادة على تعزيز نظامها الخاص في أوساط مستخدميها لدرء المنافسة.

وتسعى "آبل" التي لا تزال تعوّل على مبيعات جهازها الرئيسي هاتف "آيفون" إلى تنويع آفاقها بعيدا عن سوق الهواتف الذكية التي بدأت تشهد تخمة.

ودرّت على "آبل" خدماتها من "آبل ميوزيك" و"آبل باي"، رقم أعمال يناهز 10 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، في حين كان رقم الأعمال المسجل لمبيعات "آيفون" 37,2 مليارا، بحسب النتائج المالية التي نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر.