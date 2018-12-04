"مايكروسوفت" تعيد تصميم أيقونات ويندوز 10

تخطط شركة "مايكروسوفت" لإعادة تصميم أيقونات نظامها التشغيلي "ويندوز 10" جنباً إلى جنب مع قيامها بإعادة تصميم أيقونات حزمة برمجيات المكتب "أوفيس" الخاصة بها، حيث كشفت عملاقة البرمجيات في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تصميم جديد لأيقونات Office 365، وذلك كجزء من عملية الإصلاح الشاملة لمنتج "أوفيس" كمنصة. وعلى الرغم من أن "مايكروسوفت" لم تذكر أي شيء عن إحضار نفس نمط الأيقونات إلى منتجاتها الأخرى مثل ويندوز 10، إلا أن الفيديو الخاص بتصميم أيقونات أوفيس الجديدة يتميز بلقطات من "ويندوز 10" مع هذه الأيقونات الجديدة.

وأثارت هذه اللقطات مسألة حصول نظام ويندوز على بعض التغييرات التي كانت الشركة تدرسها، إذ أوضح جون فريدمان Jon Friedman، رئيس تصميم "أوفيس" في شركة "مايكروسوفت": "إنه مشروع ضخم لبناء نظام مشترك وتصميم أيقونات في نفس الوقت. الآن وبعد أن أنشأنا النظام، سوف نبدأ بتوسيع نطاقه عبر كل منتجات مايكروسوفت".

كما كشف فريدمان في رد على سؤال حول أيقونات "أوفيس" الجديدة أن هذا الجهد الذي حصلت عليه حزمة "أوفيس" هو مجرد "بداية لجهد مشترك بين مختلف منتجات الشركة لتحديث جميع الأيقونات بنفس الأسلوب"، وأعطى المسؤول التنفيذي لمحة مبكرة حول كيفية تحديث أيقونات نظام التشغيل ويندوز 10.

وتضمن الرد صوراً لمفهوم ويندوز 10 توضح تحديثات الأيقونات لتطبيقات الصور والأخبار والبريد والحاسبة والتقويم ومستكشف الملفات والعديد من التطبيقات الأخرى المدمجة، وتعتبر هذه الصور نماذج بالأحجام الطبيعية في الوقت الحالي، ولكن "مايكروسوفت" تنظر إلى تحديث أيقونات ويندوز 10 على المدى الطويل.

ولا تزال بعض أجزاء نظام التشغيل ويندوز 10 تتضمن أيقونات كانت موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، بحيث تبدو هذه الأيقونات القديمة في غير مكانها إذا صادفها المستخدم، وذلك بالرغم من جهود الشركة لتحديث تصميم نظام ويندوز الخاص بها، وعلى وجه الخصوص طريقة تكوين الإعدادات في نظام التشغيل.

وقامت "مايكروسوفت" بالعديد من جهود التصميم على مدار السنوات فيما يتعلق بنظام ويندوز، ولكنها تركز الآن على تصميم أيقونات موحدة عبر مختلف منتجاتها، ومن المرجح أن يكون ويندوز 10 واحداً من أوائل المنتجات التي تحصل على التصميم الجديد، وخاصة أن هذه الأيقونات مستوحاة من نظام تصميم ويندوز 10 المسمى Fluent Design، والذي كشفت عنه الشركة رسمياً في عام 2017 باسم Microsoft Fluent Design، وجاء هذا النظام بمثابة تحديث لنظام Microsoft Design Language 2.