هكذا تمنع الأصدقاء من مشاركة قصصك على إنستغرام

طرحت منصة إنستغرام مؤخرا ميزة تتيح مشاركة قصص المستخدمين الآخرين عبر Instagram Direct وهي أداة المراسلة الخاصة بالتطبيق للرسائل الفردية والمجموعات، وبذلك سيتمكن كل من يشاهد قصتك أن يشاركها مباشرة مع أي شخص آخر من خلال الرسائل المباشرة.

فعندما يشاهد شخص ما قصتك على إنستغرام سيجد رمز الرسائل المباشرة (طائرة ورقية) في أسفل شاشة القصة، حيث يمكنه النقر عليه لمشاركة قصتك مع شخص أو عدة أشخاص أو داخل مجموعة، وبناء على ذلك ستكون قصص على إنستغرام متاحة ليشاهدها أشخاص لا يتابعونك بدون علمك، حيث أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي شخص قد شارك قصتك مع غير المتابعين.

ولكن على الجانب الإيجابي فإن قصتك التي تم مشاركتها عبر الرسائل المباشرة لن تدوم إلا إذا استمرت قصتك معروضة على حسابك، لذلك بمجرد اختفاء قصتك لن يتمكن أي شخص من مشاهدتها في الرسائل المباشرة.

ومع ذلك إذا كنت لا ترغب في أن يراها غير المتابعين، فيمكنك بسهولة تعطيل الميزة من داخل إعدادات إنستغرام على نظام التشغيل أندرويد أو آي أو إس.

كيفية منع الأصدقاء من مشاركة قصص إنستغرام الخاصة بك كرسائل مباشرة مع غير المتابعين لك:

• انتقل إلى حسابك على إنستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings، وللوصول لهذه القائمة اضغط على رمز الترس (بالنسبة لمستخدمي نظام آي أو إس iOS) أو أيقونة الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى (بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد Android)

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

• سواء كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد أو آي أو إس iOS، عند دخولك لقسم الخصوصية والأمان اضغط على خيار عناصر التحكم في القصة Story Controls

• ستظهر لك مجموعة خيارات لتخصيص القصص ابحث عن خيار السماح بالمشاركة Allow Sharing ثم اضغط على زر التبديل المجاور له لتعطيل مشاركة قصصك كرسائل

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سيختفي رمز الرسائل المباشرة الموجود في الجزء السفلي الأيسر من كل من قصصك للمشاهدين، مع العلم أن المتابعين فقط سيتمكنون من رؤيتها. يمكنك ف الصورة التالية أن ترى الفرق بين حساب يسمح بمشاركة القصة عبر الرسائل (على الجانب الأيسر من الصورة) وحساب لا يسمح بمشاركة القصة عبر الرسائل (على الجنب الأيمن).

السماح بالردود على الرسائل

أما عن كيفية إيقاف ميزة السماح بردود الرسائل على القصص الخاصة بك من أجل خصوصية أفضل، فكل ما عليك فعله القيام بالخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك على إنستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

• اضغط على خيار عناصر التحكم في القصة Story Controls

• ابحث عن خيار السماح بردود الرسائل allow message replies، ستجد أسفل منه ثلاث خيارات الأول هو الكل Everyone والذي يتيح إرسال رسائل إليك على قصتك من خلال أي شخص، والثاني هو المتابعين People You Follow، والثالث إيقاف Off وهذا هو المطلوب اضغط على زر التبديل المجاور له لمنع أي شخص من إرسال رسائل إليك على قصصك من أجل أن تتمتع بخصوصية أفضل.