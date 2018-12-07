الإنترنت "تنتشر" عبر العالم.. ونصف البشرية يستخدمونها

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن حوالي 3.9 مليار شخص في العالم يستخدمون #الإنترنت أي أن نسبة مستخدمي الشبكة حول العالم تخطى للمرة الأولى نصف البشرية.

وأفاد الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة أن 51.2% من سكان العالم سيكونون من مستخدمي الإنترنت بحلول نهاية العام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد هولين جو في بيان: "بحلول نهاية 2018، سنتخطى عتبة 50% لنسبة مستخدمي الإنترنت" في العالم.

وأشار إلى أن "هذا الأمر يمثل خطوة مهمة في اتجاه مجتمع معلومات عالمي أكثر شمولاً"، لكنه لفت إلى أن "أشخاصا كثيرين حول العالم لا يزالون ينتظرون أن ينعموا بمنافع الاقتصاد الرقمي".

كذلك دعا إلى مزيد من الدعم "للتكنولوجيا والابتكار في مجال التجارة كي لا يبقى أحد بمنأى عن الثورة الرقمية".

وبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، سجلت أغنى بلدان العالم نموا ثابتا في نسب استخدام الإنترنت التي ارتفعت من 51.3% في المئة من السكان في هذه البلدان سنة 2005 إلى 80.9% حاليا.

غير أن الازدياد كان أكبر في البلدان النامية، إذ ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت بين السكان من 7.7% قبل 13 عاما إلى 45.3% حاليا.

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وشهدت إفريقيا أكبر معدل نمو إذ ازدادت نسبة مستخدمي الإنترنت خلال الفترة المذكورة بواقع أكثر من عشرة أضعاف، من 2.1% إلى 24.4%، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.

وبيّن التقرير أيضا استمرار التراجع في عدد مشتركي الهواتف الثابتة، إذ بات يمثل حاليا 12.4% من سكان العالم، فيما عدد الاشتراكات بشبكة الهاتف المحمول يفوق حاليا عدد سكان العالم.

كما لحظ التقرير ارتفاعا صاروخيا في نسبة مشتركي خدمات الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة، إذ ازدادت من أربعة اشتراكات لكل 100 ألف نسمة في 2007 إلى 69.3 حاليا.

وذكر التقرير أن عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة يبلغ حالياً 5.3 مليار حول العالم.