حيل وميزات جديدة في خرائط غوغل.. تعرف عليها

يعتبر تطبيق خرائط غوغل Google Maps واحدا من التطبيقات الأكثر استخداماً سواء على نظام التشغيل أندرويد أو نظام آي أو إس iOS، لذلك تعمل غوغل على تطويره وإضافة الكثير من الميزات إليه باستمرار.

ولا شك أنه أفضل تطبيق خرائط لهاتفك، بالرغم من أن تطبيق خرائط آبل Apple Maps قد تم تطويره وإضافة المزيد من الميزات له مع إصدار iOS 12.1. لكن يظل تطبيق خرائط غوغل مُتقدم عليه، حيث يضم الآن الكثير من الميزات التي تتيح لك الاطلاع على كل الأماكن التي كنت فيها، وقوائم بالأحداث المباشرة القريبة live events، وميزات لتخصيص توصيات الطعام، وخيارات النقل العام وغير ذلك الكثير.

إليك بعض الحيل والميزات الجديدة في تطبيق خرائط غوغل التي تساعدك على إنجاز بعض المهام اليومية:

ملاحظة: لكي تتمكن من الوصول للحيل والميزات التي سنستعرضها اليوم سوياً يجب عليك تنزيل أحدث إصدار من خرائط غوغل على هاتفك سواء كان يعمل بنظام التشغيل آي أو إس iOS أو أندرويد Android.

1- حجز خدمة أوبر Uber أو كريم من داخل خرائط غوغل

في الكثير من الأحيان عند استخدامنا خدمة النقل التشاركي أوبر أو كريم، نجد سعر الرحلة مرتفع نظراً لزيادة الطلب على الخدمة في هذا المكان والوقت. لذلك إذا كنت في مكان ما وترغب في المقارنة بين تكلفة أوبر أو كريم لرحلتك، يمكنك اللجوء لتطبيق خرائط غوغل الذي سيعطيك السعر التقديري لرحلتك بدون فتح تطبيق أوبر Uber أو كريم. كما يمكنك من خلاله فتح أي تطبيق منهما لإتمام الحجز، وللوصول لهذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى خرائط غوغل على هاتفك، مع التأكد من تشغيل ميزة الموقع location

• اضغط على زر Go لتحديد وجهتك Choose destination

• في الجزء العلوي من الشاشة اختر رمز الشخص الرافع يده في الهواء

• في الجزء السفلي من الشاشة سيظهر لك أسعار أوبر وكريم

• اضغط على التطبيق الذي يناسبك

• ثم اضغط على زر فتح التطبيق Open App

• سيتم الانتقال بك للتطبيق من أجل عمل تأكيد Confirm للرحلة

2- استخدم علامة تبويب Commute الجديدة

أضافت غوغل مؤخراً علامة تبويب جديدة إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق خرائط غوغل تُسمى Commute والتي من شأنها أن تعرض لك أسرع طريق بين العمل أو المنزل اعتماداً على مكان وجودك. كما تُقدم لك معلومات عن كل جزء من رحلتك مثل توفير مسار بديل إذا لم يكن المسار الرئيسي هو الخيار الأفضل مع إعطائك تقدير للوقت الذي ستصل فيه فعلياً.

ولمعرفة كيفية استخدام ميزة Commute الجديدة اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق خرائط غوغل على هاتفك

• اضغط على علامة تبويب التنقل Commute في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة

• اضغط على النقاط الثلاثة في الجزء العلوي من الشاشة

• اضغط على الإعدادات Settings ثم اضغط على إعدادات التنقل Commute Settings

• أدخل كلا من عنوان المنزل والعمل

• اختر طريقة تنقلك: بالسيارة أو النقل العام أو الدراجة البخارية أو الدراجة الهوائية أو المشي

• اضبط أوقات التنقلات Commute Times وهما وقت الذهاب للعمل ووقت مغادرة العمل

• شغّل خيار الحصول على إشعارات التنقل Get commute notifications، بحيث يمكنك التعرف على حركة المرور أو التأخير قبل مغادرتك، ثم اضغط انتهاء Finish

3- تعرف على الأحداث المباشرة live events القريبة منك

هذه الميزة ستكون مهمة جداً لهواة السفر أو من يعتمد عملهم على التنقل بين الكثير من المدن. فعلى سبيل المثال في حالة وصولك لمدينة جديدة في رحلة عمل وترغب في العثور على شيء ممتع يحدث في هذه المدينة، فإن خرائط غوغل تحتوي على قائمة بالأحداث التي تحدث بالقرب منك، مثل الألعاب الرياضية المباشرة أو المسرحيات أو المعارض.

إليك كيفية البحث عن الأحداث المباشرة القريبة:

• انتقل إلى تطبيق خرائط غوغل على هاتفك

• اضغط على علامة تبويب استكشاف الأماكن المجاورة Explore Nearby الموجودة أسفل الشاشة

• اضغط على رمز الأحداث Events

• ستظهر لك الأحداث المُقامة حالياً، اضغط على الحدث الذي تريده لمعرفة المزيد عنه مثل مكان شراء التذاكر، أو لإضافة الحدث إلى التقويم الخاص بك

4- تعرف على مدى ازدحام المكان قبل زيارتك له

إذا كنت تفكر في الانتقال إلى مطعم ليس لديه ميزة الحجز عبر الإنترنت أو الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم في نهاية الأسبوع، يمكنك معرفة مدى ازدحام هذا المكان من خرائط غوغل باستخدام الموقع والبيانات السابقة، وللوصول لذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق خرائط غوغل على هاتفك

• ابحث عن المكان الذي تخطط لزيارته

• اضغط مع السحب من الجزء السفلي من الشاشة لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا المكان

• مرر لأسفل حتى تصل لخيار الأوقات الشائعة Popular times

• سترى مدى ازدحام المكان عادةً في أوقات معينة من اليوم، اضغط على اليوم لمعرفة مدى ازدحام هذا المكان في أيام معينة من الأسبوع