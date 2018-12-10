تعرف إلى أقوى النساء في عالم التكنولوجيا!

تعرف إلى السيدات الأكثر تأثيرا في مجال التكنولوجيا لعام 2018



شهد عام 2018 صعود العديد من قادة التكنولوجيا الإناث ومشاركتهم في تغيير واقع التكنولوجيا في محاولة لإثبات قدرتهن على تطوير هذا المجال.

وضمت قائمة مجلة فوربس للسيدات الأكثر تأثيرًا في مجال التكنولوجيا Forbes Powerful Women In Tech لهذا العام مجموعة سيدات في عدة مؤسسات بقطاع التكنولوجيا الذي ينمو بتسارع كبير كل عام.

1- سوزان وجسيكي Susan Wojcicki الرئيسة التنفيذية ليوتيوب

تتصدر القائمة لأول مرة سوزان وجسيكي Susan Wojcicki الرئيسة التنفيذية ليوتيوب YouTube منذ عام 2014 – كما احتلت أيضًا المركز السابع في قائمة أقوى 100 سيدة في العالم – والتي طالما دافعت عن التنوع في مجال التكنولوجيا، وقد صرحت وجسيكي لفوربس: “التكنولوجيا تعتبر قوة مذهلة ستغير عالمنا بطرق لا يمكننا توقعها”.

تحت قيادتها ليوتيوب وصل عدد مستخدميه إلى 1.9 مليار مستخدم شهريًا، وتُقدر قيمة الموقع الآن بما يساوي 90 مليار دولار، وقد سعت بقدر الإمكان إلى إبقاء المحتوى المزعج بعيدًا عن الموقع.

2- جيني رومتي Ginni Rommetty الرئيسة التنفيذية لشركة آي بي إم

جاءت في المركز الثاني جيني رومتي Ginni Rommetty والتي تشغل حاليًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة آي بي إم، ومنذ أن أصبحت جيني رئيسًا تنفيذيًا للشركة في يناير 2012 قادت آي بي إم للتحول إلى شركة بيانات وهو التحول الأكثر أهمية في تاريخ الشركة، حيث أعادت هيكلة الشركة لقيادة عصر جديد من الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشن blockchain، والأمن السيبراني والحوسبة الكمومية وكل ذلك على منصة IBM السحابية القوية، لتصبح اليوم آي بي إم هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للأعمال، وتأتي نصف إيراداتها البالغة 79.1 مليار دولار لعام 2017 من قطاعات تكنولوجيا المعلومات الناشئة.

في أكتوبر 2018 استحوذت شركة IBM على شركة ريد هات Red Hat الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، في صفقة تُقدر قيمتها بحوالي 34 مليار دولار، والتي تُعتبر أكبر صفقة استحواذ تتم في مجال البرمجيات حتى الآن، مما يضع الشركة في موقف يسمح لها بالتنافس مع أمازون ومايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية.

3- شيريل ساندبرج Sheryl Sandberg مديرة العمليات بشركة فيسبوك

احتلت المركز الثالث شيريل ساندبرج Sheryl Sandberg مديرة العمليات في فيسبوك منذ عام 2008، بالرغم مما يواجهه فيسبوك خلال الأزمة الأخيرة المتعلقة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا ومخاطر خصوصية البيانات المستمرة، فقد ساعد تركيزها على جعل فيسبوك منصة رائدة لإعلانات الشركات الصغيرة في عام 2016 على زيادة أرباح الإعلانات بنسبة 57%.

4- أنجيلا أهريندتس Angela Ahrendts نائبة الرئيس الأول بشركة آبل

احتلت المركز الرابع أنجيلا أهريندتس Angela Ahrendts أحد خبراء التسويق على الصعيد العالمي وهي المرأة الوحيدة في فريق قيادة شركة آبل حيث تشغل منصب نائب الرئيس لمبيعات التجزئة، كما أنها كانت الرئيس التنفيذي السابق لشركة بربري Burberry البريطانية للأزياء وقد حققت فيها نجاحًا كبيرًا.

منذ انضمامها إلى شركة آبل في عام 2014 قادت 50% من القوى العاملة في الشركة وأشرفت على توسع شركة آبل في الصين، حيث افتتحت 41 متجراً في غضون ثلاث سنوات.

5- صافرا كاتس Safra Catz الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوراكل

احتلت المركز الخامس صافرا كاتس Safra Catz الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أوراكل منذ سبتمبر 2014، بعدما استقال مؤسس الشركة لاري إليسون من هذا المنصب.

تحت قيادتها انتقلت أوراكل من برامج حوسبة الشركات التقليدية إلى المنتجات القائمة على الحوسبة السحابية، وتعمل على تطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية للمنافسة بقوة أكبر وجلب المزيد من العملاء إلى خدماتها السحابية.

6- روث بورات Ruth Porat المديرة المالية لشركة ألفابت

جاءت في المركز السادس روث بورات Ruth Porat المديرة المالية لشركة ألفابت منذ عام 2015 ، وقد ساهمت بورات في رفع قيمة سهم جوجل عبر إعادة تنظيم أقسام الشركة وفرض قواعد الضبط المالي.

وصرحت فيما سبق أنها تعمل على زيادة عمليات الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي تركز على تطوير الهواتف الذكية والإعلانات عبرها.

7- ايمي هود Amy Hood المديرة المالية لشركة مايكروسوفت

جاءت في المركز السابع ايمي هود Amy Hood المديرة المالية لشركة مايكروسوفت منذ عام 2013، وتحت قيادتها المالية حصلت شركة مايكروسوفت على المركز الثاني في قائمة الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الأكبر لتأتي بعد شركة آبل صاحبة المركز الأول، فمنذ أن أصبحت ايمي المديرة المالية ارتفع سهم الشركة إلى ما يقرب من 300 %. كما أنها ساعدت في إتمام أكثر من 57 صفقة أثناء وجودها في مايكروسوفت، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على منصة تطوير البرمجيات GitHub بقيمة 7.5 مليار دولار. كما قللت من الاستثمار في أقسام مايكروسوفت القديمة مثل ويندوز، وزادت من الاستثمارات في قسم الحوسبة السحابية المتنامية