مقر جديد لغوغل في نيويورك.. بتكلفة مليار دولار

أعلن شركة ألفابيت، التي تمتلك محرك البحث "غوغل" وتوابعه، اليوم الاثنين، أنها ستستثمر ما يفوق المليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك.

وقالت الشركة في مدونة على الإنترنت، إن المقر الجديد المؤجر الذي تفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربعة سيكون الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لـ #غوغل.

وكانت شركة غوغل قد أعلنت في مارس/آذار شراء "سوق تشيلسي" في مانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.

موضوع يهمك أعلنت شركة فيسبوك يوم الجمعة الماضي عن تعرض منصتها لاختراق أمني جديد، أدى إلى تمكين مطوري التطبيقات المرتبطة بفيسبوك من... بهذه الطريقة يمكنك معرفة هل تم السطو على صورك في فيسبوك تكنولوجيا

وهذا الأمر سيجعل شركة "الفابيت" واحدة من أكبر المستأجرين التجاريين في نيويورك، إضافة إلى توفيرها آلاف فرص العمل في السنوات القادمة.

ومن المفترض أن يضم المقر الجديد المسمى هدسون سكوير Hudson Square، مبنيين يقعان في شارع هدسون ومبنى مكتبيا كبيرا في شارع واشنطن في مانهاتن، لتجعل منه حجر الزاوية في المقر الجديد.

وتشغل غوغل حالياً 7000 موظف في مدينة نيويورك. وأشارت روث بورات Ruth Poratالمديرة المالية في شركة غوغل إلى أن عملاقة الإنترنت تخطط لمضاعفة قوتها العاملة في نيويورك إلى أكثر من 14 ألف موظف خلال العقد القادم.

وقالت بورات: "إن استثماراتنا في نيويورك جزء كبير من التزامنا بالنمو والاستثمار في المرافق والمكاتب والوظائف في الولايات المتحدة.. فتحنا هذا العام مكاتب ومراكز بيانات جديدة في مواقع مثل ديترويت وبولدر ولوس أنجلوس وتينيسي وألاباما".

ويأتي إعلان اليوم في أعقاب قرار أمازون في الشهر الماضي تقسيم المقر الرئيسي الجديد لها بين مدينة نيويورك وضاحية واشنطن العاصمة. ولكن على عكس أمازون، التي تجعل المدن تتنافس ضد بعضها البعض لتوفير حوافز وإعفاءات ضريبية، فقد فضلت غوغل اتباع نهج أكثر هدوءً للتوسع، قائلة إنها لم تحصل على حوافز من نيويورك.

وتتسابق شركات التكنولوجيا إلى التواجد ضمن مدن خارج المراكز التقليدية لصناعة التكنولوجيا، وقالت غوغل إن قوتها العاملة تنمو بشكل أسرع خارج وادي السليكون من داخله، بينما قالت شركة آبل الأسبوع الماضي إنها تعتزم استثمار مليار دولار لبناء مقر جديد ثان في أوستن بولاية تكساس ليضم 5000 موظف، وإنشاء مواقع جديدة في سياتل وسان دييغو وكولفر سيتي في كاليفورنيا.

وأوضح وليام فلويد William Floyd، مدير السياسة العامة والعلاقات الحكومية في غوغل إن مقر Hudson Square سوف يصبح مركزاً لعمليات المبيعات العالمية لشركة غوغل. ومن المتوقع أن تشمل ملكية جوجل العقارية في المدينة ما يقرب من 7 ملايين قدم مربع من المساحات المكتبية المملوكة أو المستأجرة، وهو ما يكفي لأكثر من 46 ألف موظف، بناءً على معيار الصناعة الذي يبلغ 150 قدماً مربعاً لكل موظف.

وكانت غوغل قد افتتحت أول مكتب لها في نيويورك في عام 2000، وانتقلت إلى مبنى كبير في عام 2006. وبقيت تلك المنشأة التي اشترتها غوغل في عام 2010 عبر صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار المكتب الرئيسي للشركة في المدينة. ومن المفترض أن يبدأ بعض موظفي الشركة العمل في مباني المقر الجديد في نيويورك عند افتتاحه في عام 2020، ويتبعهم المزيد من الموظفين بعد اكتماله في عام 2022، حسبما ذكرت الشركة.