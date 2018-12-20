جديد إنستغرام.. إضافات على ميزة القصص

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو انستغرام يوم الثلاثاء عن إطلاق عدد من الإضافات الجديدة إلى ميزة القصص، وذلك على نحو يسمح للمستخدمين بمزيد من التفاعل مع الجمهور والأصدقاء.

وقالت انستغرام، المملوكة لشركة فيسبوك، في منشور على مدونتها: "اعتبارًا من اليوم، سترى طرقًا جديدةً للتفاعل مع أصدقائك وتشكيل تواصل أكثر عمقًا مع الأشخاص الذين تتابعهم على انستغرام".

وأضافت الشركة أنه أصبح بإمكان المستخدمين استخدام ملصقات الأسئلة لطلب توصيات الأصدقاء بشأن الأغاني التي يفضلونها في القصص، كما أصبح بالإمكان إضافة ملصق تفاعلي جديد في القصص يسمح للمستخدمين بإظهار عداد تنازلي.

وفيما يتعلق بميزة توصيات الأغاني الجديدة، فقد أوضحت الشركة أنه صار بإمكان الأصدقاء الرد على ملصقات الأسئلة ضمن القصص باستخدام أغنية من مكتبة الموسيقى الخاصة بالخدمة. هذا، ويمكن رؤية رمز الموسيقى الجديد عند استخدام ملصق الأسئلة.

يُشار إلى أن هذه الميزة متاحة في الإصدار الأحدث من تطبيق انستغرام على نظامي أندرويد وآي أو إس فقط في الدول التي تتوفر فيها مكتبة الموسيقى.

وقالت انستغرام إنه أصبح بالإمكان استخدام ملصق الأسئلة أثناء البث المباشر، فلو نشر أحدهم ملصق الأسئلة في القصص، فيمكن له الرد على ذلك السؤال في بث مباشر، ليظهر السؤال في أسفل الشاشة وفي الأعلى سيظهر البث المباشر تحت عنوان “أسئلة وأجوبة” Q&A.

ويمكن لمن يجري البث المباشر النقر على الأسئلة التي يريد الإجابة عليها أثناء البث، ليظهر السؤال الذي يجيب عليه في الأسفل، كما يمكن للمتابعين طرح أسئلة جديدة من خلال التوجه إلى ملصق الأسئلة الأول الذي نُشر عبر القصص.

أما بالنسبة لملصق العد التنازلي الجديد، فيمكن نشره مع القصص بعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو ثم إضافة عنوان له، وتحديد تاريخ أو زمن انتهائه. كما يمكن إعادة استخدام في القصص الأخرى قبل أن ينقضي موعد انتهائه، وسيصل للأصدقاء الذين يتابعون أو يشاركون العداد إشعار عند انتهائه.

هذا، وتتوفر ميزة ملصق الأسئلة أثناء البث المباشر وملصق العد التنازلي الجديد في الإصدار الأحدث من تطبيق انستغرام على نظامي أندرويد وآي أو إس.