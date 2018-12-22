واتساب يدعم ميزة "صورة في صورة" على نسخة الويب

بدأت خدمة التراسل الفوري "واتساب" دعم ميزة جديدة على الويب، وهي وضع "صورة في صورة" Picture in Picture التي تسمح للمستخدمين بتشغيل الفيديو على نحو منفصل مع إمكانية الاستمرار في الدردشة أو تصفح الدردشات الأخرى.

وتأتي الميزة الجديدة من "واتساب" في وقت أصبح كثير من مستخدمي الخدمة يشاركون مقاطع فيديو طويلة من خدمات مثل "إنستغرام" و"يوتيوب"، ويبدو أن "واتساب" أصبحت تدرك أهمية ميزة "صورة في صورة" التي توفرها تطبيقات الفيديو الأخرى، مثل "يوتيوب".

ووفقاً لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا المخفية في النسخ التجريبية من تطبيق "واتساب"، فإن الخدمة تعمل منذ أشهر على إضافة ميزة "صورة في صورة" على نسخة الويب وسطح المكتب من "واتساب".

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة متاحة الآن للإصدار 0.3.1846 من "واتساب" على الويب، كما يُتوقع أن تتاح لنسخة سطح المكتب من الخدمة خلال التحديثات القادمة.

أما عن طريقة استخدام الخدمة، فإن أي فيديو يُشارك على "واتساب" سيعرض زراً لمستطيلين متداخلين حين وضع مؤشر الفأرة عليه، وبالنقر على ذلك الزر فسيبدأ تشغيل الفيديو منفصلاً، مع إمكانية تكبيره وتصغيره وتغيير موقعه في الشاشة. كما يمكن تشغيله بوضع "ملء الشاشة".

يُشار إلى أن إطلاق ميزة "صورة في صورة" لنسخة الويب من "واتساب" تأتي بعد أيام من إطلاقها لجميع مستخدمي الخدمة على أندرويد، وبعد أكثر من سنة من توفرها على نظام آي أو إس.

كما يُشار إلى أن تقارير نُشرت في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري أفادت بأن "واتساب" تعمل حالياً أيضاً على دعم ميزة "الوضع الليلي".