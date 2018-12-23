ميزة جديدة من تليغرام على مختلف المنصات

أعلنت خدمة التراسل الفوري تليغرام يوم السبت عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها على مختلف المنصات، ويجلب هذا التحديث عددًا من المزايا الجديدة، أبرزها ميزة "التصويت" Polls.

وقالت تليغرام في منشور على مدونتها إن ميزة "التصويت" تأتي لمساعدة المجتمعات الكبيرة التي تستخدم التصويتات غالبًا لتنسيق نشاطاتها ومعرفة آراء الأعضاء بشأن موضوع ما.

وتأمل خدمة التراسل أن تلقى ميزة "التصويت" الجديدة استحسان المجموعات التي يتجاوز عدد مشتركيها الـ 100,000، بالإضافة إلى القنوات التي تضم ملايين المشتركين.

وذكرت تليغرام أنه بالإمكان إعادة توجيه "التصويتات" بغية زيادة عدد المشاركين فيها، كما يمكن تثبيتها أعلى الصفحة لضمان رؤيتها من قبل الجميع. كما ذكرت الخدمة أن التصويتات تجري حاليًا على نحو سري، أي أنه لن يُعلم أسماء أصحاب الأصوات، وفي المستقبل قد يكون بالإمكان معرفة معرفة آراء المصوتين بالاسم.

يُشار إلى أن ميزة التصويت متاحة لتطبيق تليغرام على سطح المكتب ونظامي أندرويد وآي أو إس. أما فيما يخص نظام آي أو إس فقد حصل على دعم البحث عن الصور على الويب، كما أصلحت الشركة الثغرات التي وجدت في تطبيقها على هذا النظام.

وقالت تليغرام إنه مع التحديث الجديد أصبح بالإمكان تنزيل الملفات واستمرار التنزيل حتى بعد إغلاق التطبيق، مع إمكانية رؤية تقدم التنزيل أو رفع الملفات.