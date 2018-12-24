كاميرات ويب تدعم تقنية 4K.. جديد مايكروسوفت بـ2019

تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق كاميرات ويب جديدة خلال عام 2019، وذلك في محاولة لجلب ميزة التعرف على الوجوه "ويندوز هلو" Windows Hello إلى أي جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

وأفاد موقع Thurott بأن شركة البرمجيات الأميركية، التي قدمت سابقاً كاميرات ويب ولكنها لم تفعل ذلك منذ سنوات، ستطلق كاميرات جديدة تمتاز بأنها تدعم تقنية 4K وستعمل على كل من الحواسب الشخصية العاملة بنظام ويندوز 10 ومنصة الألعاب إكس بوكس.

وذكر الموقع أن كاميرات 4K ستدعم تقنية التعرف على الوجوه "ويندوز هلو"، كما أنها سوف تعيد ميزة كانت مايكروسوفت توفرها مع جهاز "كينكت" Kinect لمنصة إكس بوكس.

يُشار إلى أن ميزة "ويندوز هلو"، التي تمتاز بسرعتها وسهولة إعدادها، تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى أجهزة ويندوز 10 الخاصة بهم باستخدام البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.

هذا، وتوجد في السوق حالياً العديد من كاميرات الويب التي تدعم تقنية "ويندوز هلو" ولكنها من جهات خارجية، ولكن كاميرا 4K التي تعمل عليها مايكروسوفت، وفقًا لموقع Thurott، ستكون أول كاميرا منفصلة من الشركة تدعم هذه الميزة.

وتوفر كاميرا 4K، حين استخدامها مع منصة الألعاب إكس بوكس، ميزة "كينكت" التي يفتقدها العديد من اللاعبين. إذ سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول تلقائياً ببساطة عن طريق التحرك أمام الكاميرا. وسيعمل هذا أيضاً مع عدة مستخدمين، على نحو يمكن الأصدقاء والعائلة من الانضمام في منتصف اللعبة.

وكانت هذه الميزة واحدة من الاستخدامات الرئيسية للملحق "كينكت"، الذي تم إيقافه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017. ثم توقفت الشركة عن إنتاج المحول الخاص بالملحق، والذي أتاح للمستخدمين استخدام المحلق مع منصات الألعاب إكس بوكس ون إس وإكس بوكس ون إكس وحواسب ويندوز 10، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.