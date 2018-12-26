تسريبات عن ساعة سامسونغ الجديدة.. وهذه مواصفاتها

أفاد تقرير جديد بأن شركة سامسونغ تعمل على ساعة ذكية جديدة تحمل الاسم الرمزي Pulse، ويُعتقد أنها ستكون خلفاً لساعتها الرياضية "جير سبورت" Gear Sport.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد أعلنت عن ساعتها الذكية الأحدث "غالاكسي ووتش" Galaxy Watch في شهر أغسطس الماضي، إلى جانب هاتفها الذكي غالاكسي نوت9، وبذلك أعادت الشركة ساعتها الذكية إلى علامتها التجارية "غالاكسي" بعد سنوات من إطلاقها تحت علامة "جير".

وفيما يتعلق بساعات "جير"، فقد كانت "جير سبورت" الرياضية آخر تلك الساعات، والآن حصل موقع "سام موبايل" SamMobile، المتخصص بأخبار سامسونغ، على معلومات تفيد بأن الشركة بدأت خلال الشهر الجاري العمل على ساعة ذكية جديدة يعتقد أنها ستكون خلفاً لـ"جير سبورت".

وذكر الموقع أن الساعة الذكية الجديدة، التي تحمل حالياً الاسم الرمزي Pulse، تحمل رقم الطراز SM-R500. ويتوقع الموقع أن تطلق سامسونغ الساعة الذكية تحت اسم "غالاكسي سبورت" Galaxy Sport.

وفيما يتعلق بالمواصفات، أفاد موقع "سام موبايل" بأن الساعة سوف تقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 غيغابايت، وستعمل بنظام "تايزن" التابع لسامسونغ، ولأنها ستكون خلفاً لـ"جير سبورت"، فإنها سوف تقدم مواصفات تتعلق باللياقة معدة خصيصاً للمستخدمين الرياضيين.

وذكر الموقع أيضاً أن الساعة سوف تضم، بخلاف "غالاكسي ووتش"، مساعد سامسونغ الذكي، بيكسبي، كما ستدعم ميزة Bixby Reminder، وهي الميزة التي تسمح بإظهار الإشعارات على كل من الهاتف والساعة معاً.

أما عن موعد الإعلان عن "غالاكسي سبورت"، فقد قال موقع "سام موبايل" إنه لا معلومات لديه في هذا الخصوص، ولكن قد تعلن سامسونغ عنها خلال حدث الإعلان عن هاتف غالاكسي إس10 المنتظر أواخر شهر فبراير القادم.