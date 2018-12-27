هواوي تعلن رسميا عن Honor View 20 مع كاميرا 48 ميغابكسل

أعلنت العلامة التجارية "هونور" Honor، التابعة لشركة هواوي، الأربعاء، رسمياً عن إطلاق هاتفها الذكي "هونور فيو 20" Honor View 20، وذلك بعد أن كشفت في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري عن أسرار واحدة من أهم مزاياه، وهي الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة.

وتم إطلاق الهاتف الجديد في الصين باسم "هونور في 20" Honor V20، ويُنتظر أن تُعلن الشركة عن إطلاقه في باقي أسواق العالم باسم "هونور فيو 20" خلال حدث سوف يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 22 كانون الثاني/يناير المقبل.

ويمتاز الهاتف بكاميرته الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة وليس في نتوء كما في معظم الهواتف الذكية التي تُطلق حالياً، كما أنه يمتاز بأنه يقدم كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل مع حساس التصوير IMX586 من شركة سوني اليابانية.

وبدلاً من استخدام النتوء أو الكاميرات الأمامية المنبثقة، فإن كاميرا هاتف "هونور فيو 20" الأمامية ستكون تحت الشاشة مقتطعة دائرتها فقط، مما يمنح المستخدم تجربة ملء الشاشة شبه حقيقية. ولتحقيق ذلك، لم يقتصر دور هونور على فتح فجوة في الشاشة بل جعلت جزءاً من الشاشة شفافاً، مما يسمح بالإبقاء على فتحة الكاميرا أصغر، بواقع 4.5 ميليمترات فقط.

سيضم هاتف "هونور فيو 20" ميزة Link Turbo، التي تجمع بين شبكات 4G وواي فاي للتنزيل السريع، إذ سيفحص الهاتف التطبيقات التي تعمل بشكل أفضل مع واي فاي أو 4G. مثل أن تقوم الألعاب بالاستفادة من شبكات 4G لوقت استجابة أقل أثناء الاستخدام واستخدام واي فاي لتنزيل محتوى اللعبة.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يقدم الهاتف شاشة من نوع IPS بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2310×1080 مع نسبة أبعاد 19.25:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 6 غيغابايت أو 8 غيغابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فتأتي بسعة 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت. وهو يضم معالج Kirin 980 من هواوي.

وتأتي كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 25 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية المزدوجة فتأتي الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل، وهي تمتاز بأنها قادرة على دمج 4 بكسلات في بكسل واحد، مما يؤدي إلى الحصول على صورة بدقة 12 ميغابكسل تظهر كافة التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة الليلية.

ويسمح حساس 3D ToF الموجود في الكاميرا لمعالج Kirin 980 بقراءة بنية ومحيط الأجسام، وهو ما تقول "هونور" إنه سيساعد محرك "الواقع المعزز" AR على تحسين قدرات اللعب، كما يمكن تشكيل أجسام ثلاثي الأبعاد.

ويمتاز هاتف "هونور فيو 20" بأنه يقدم بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة وهو يدعم تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge، التي تسمح بشحن البطارية بنسبة 55% خلال نصف ساعة فقط.

وتعتزم "هونور" طرح هاتفها الجديد بثلاثة ألوان، هي الأحمر والأزرق والأسود، وذلك بسعر يعادل 435 دولاراً أميركياً لنسخة 6 غيغابايت + 128 غيغابايت، وبسعر يعادل 507 دولارات أميركية لنسخة 8 غيغابايت + 128 غيغابايت. أما نسخة 8 غيغابايت + 256 غيغابايت فسوف تتوفر بسعر يعادل 580 دولاراً أميركياً.