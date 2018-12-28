هذه أبرز توجهات مستخدمي إنستغرام لعام 2018

سلطت #إنستغرام الضوء على بعض التوجهات التي انتشرت بين مستخدميها في هذا العام 2018، وشاركت الطرق المختلفة التي استخدمها أعضاء مجتمعها عالمياً للتعبير بشكل إبداعي عن أنفسهم والاقتراب أكثر من الأشخاص الذين يحبونهم والأشياء التي يفضلونها، حيث لاحظت أن نشر الحب واللطف بين الناس ما زالا يتصدران مجتمع المنصة، إذ كان ملصق القلب النابض بالحب من آراتا Heart Love Sticker by Arata الملصق المتحرك الأكثر استخداماً في القصص، في حين كان فلتر عينان على شكل قلب Heart Eyes أكثر فلاتر الوجه استخداماً في القصص أيضًا.

وبحسب المنصة، فقد جرى استخدام الرمز التعبيري للقلب في التعليقات أكثر من 14 مليار مرة، بينما شلكت مدينة ملاهي طوكيو ديزني لاند أسعد مكان في العالم بعد أن شهدت أعلى معدل لاستخدام الرمز التعبيري للوجه الضاحك في الصور، وتعتبر انستغرام المنصة المفضلة لعديد من المواضيع والاهتمامات الاجتماعية والإنسانية، حيث كان "إيسمار" ASMR من أكثر المواضيع رواجاً لهذا العام.

وما زالت شعبيته تشهد ارتفاعاً شديداً مع ما يعرضه من مشاهد تقطيع الصابون وفرقعة الفقاعات واستخدام مستحضرات التجميل والحلاقة كأصوات تريح المستمع، كما أحرزت لعبة فورتنايت Fortnite انتشارًا كبيرًا، حيث كان هاشتاج fortnite# الأكثر استخداماً على مستوى العالم.

وشهد الكي بوب (البوب الكوري) على منصات التواصل الاجتماعي تصدر فرقة BTS Army لنيلها أبرز عدد من المعجبين على المنصة، كما شهدت إنستاجرام أيضًا أكبر تحدي رقص انتشر انتشارًا كبيرًا هذا العام، وذلك بعد أن احتل هاشتاج inmyfeelingschallenge# الذي ضم الجميع من @theshiggyshow إلى @willsmith.

كما استخدم ملايين الأشخاص اسنتغرام للتعبير عن آرائهم ونشر رسائلهم في عام 2018، وكانت أعلى هاشتاغات التأييد لهذا العام من نصيب #metoo بعدد 1.7 مليون منشور، و #timesup بعدد 619 ألف منشور و #marchforourlives بعدد 567 ألف منشور، ما أظهر أن إنستاجرام يمكن أن تكون منصة قوية تتيح للأشخاص التعبير عن أنفسهم وتسليط الضوء على قضاياهم الهادفة.

وعمل فريق المنصة على إنشاء مقطع فيديو يعرض أبرز الأساليب الكبرى الرائجة في عام 2018، ويأمل الفريق أن تلهم هذه الجولة الجميع لاستخدام انستغرام من أجل نشر البهجة والعطف خلال موسم الحفالات الحالي.

مراجعة عام 2018 على انستغرام:

• فلتر الوجه الأكثر استخداماً في القصص: عينان على شكل قلب.

• الملصق المتحرك الأكثر استخداماً في القصص: القلب النابض بالحب من آراتا.

• عدد مرات استخدام الرمز التعبيري للقلب في التعليقات: 14 مليار مرة.

• المكان الأكثر سعادة في العالم: طوكيو ديزني لاند.

• المجتمع المتخصص الأكثر رواجًا: ASMR.

• مجتمع الهاشتاج الأكبر نموًا: fortnite#.

• مجتمع المعجبين الأكثر رواجًا: btsarmy#.

• أفضل رقصة: inmyfeelingschallenge#.

• أفضل هاشتاجات التأييد: ‎metoo# و timesup# و marchforourlives#.