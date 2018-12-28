هواوي تطلق أغلى هواتفها الذكية في السعودية

أطلقت شركة هواوي أحد أغلى الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، وهو هاتفها الجديد بورشه ديزاين هواوي مايت 20 آر أس Porsche Design Huawei Mate 20 RS، وذلك ابتداء من يوم الخميس 27 ديسمبر الجاري.

ويمثل Porsche Design Huawei Mate 20 RS أحدث ابتكار أثمرت عنه الشراكة بين هواوي وبورشه ديزاين الرائدة في تصميم منتجات أسلوب الحياة العصرية، حيث يمتاز الجهاز الجديد بجوانبه المنحنية والجريئة، ما يعكس مستوى الأداء العالي حتى في مظهره الخارجي.

وتم تصميم الأشرطة الجلدية الخلفية لهاتف بورشه ديزاين هواوي مايت 20 آر أس بشكل يشابه أشرطة سباقات السيارات لكن باستخدام الجلد الطبيعي والزجاج، ويتخذ هذا التصميم الفريد شكل خطوط رأسية متوازية فوق غطائه الخلفي، وينتج تبايناً رياضياً واضحاً يمكن ملاحظته بسهولة،

ويفصل بين الشريطين الجلديين الطوليين قسم زجاجي في الأعلى يعبر عن أحد معالم التفوق التقني لهذا الجهاز.

ويعتمد هاتف Porsche Design Huawei Mate 20 RS على رقاقة المعالج Kirin 980، وهي أقوى رقاقات المعالجة التي أنتجتها هواوي وأغناها بالمزايا المتقدمة، حيث تحتوي الرقاقة على 6.9 مليار ترانزستر في مساحة لا تتعدى ظفر إصبع اليد.

كما يتميز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية هائلة بسعة 512 جيجابايت، وتم ترتيب عناصر نظام الكاميرا في مصفوفة بشكل مربع (2×2)، وتتألف كاميرا لايكا الثلاثية من حساس ملون RGB بدقة 40 ميجابيكسل وعدسة قياسية، وحساس بدقة 20 ميجابيكسل مع عدسة لايكا واسعة جداً، وحساس بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير البعيد.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 4200 ميلي أمبير، وبالاستفادة من تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط Huawei SuperCharge، أصبح بإمكان المستخدمين شحن هواتفهم من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف يدعم ميزة الشحن اللاسلكي السريع من هواوي بقوة 15 واط إضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، والتي تمكن الهاتف من العمل كمخزن طاقة لاسلكي لشحن الهواتف الأخرى.

كما يتضمن مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة، ويعرض تنبيهاً على الشاشة عندما يستشعر وجود إصبع قريب فوق منطقة قارئ البصمة، ثم يختفي التنبيه بسرعة فور اكتمال عملية التحقق.

يذكر أن هاتف بورشه ديزاين هواوي مايت 20 آر اس بات متاحاً في السوق السعودية باللون الأحمر، وبسعر 7099 ريالا سعوديا.