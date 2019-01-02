لإنستغرام أكثر خصوصية.. إليك 5 نصائح

لا شك أن نمو الشبكات الاجتماعية قد سبب الكثير من تهديدات الخصوصية للمستخدمين، حيث أصبحنا لا نعرف غالبًا معظم الأشخاص الذين يتابعوننا، وكثيرا ما يتعرض مستخدمو #انستغرام إلى ضغوط تشمل التنمر والإساءة من قبل الآخرين، وهو ما يدفع المستخدمين إلى حذف الحساب سواء نهائيا أو مؤقتا.

هذه التهديدات المتعلقة بالخصوصية تشكل خطراً على معدل نمو منصات التواصل الاجتماعي، خاصة منصة انستغرام التي تم تصميمها لحثك والآخرين على اكتشاف المزيد من المستخدمين من خلال عرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك من خلال علامة التبويب "استكشاف Explore".

ومع ذلك من حسن الحظ أنه يمكنك الاستمتاع باستخدام انستغرام مع حماية خصوصيتك من خلال اتباع بعض الحيل البسيطة:

1- إلغاء ربط حساب انستغرام بحسابك على فيسبوك

تعد الخطوة الأولى لاستخدام حساب انستغرام بخصوصية أكثر هي إلغاء ربط ملفك الشخصي على فيسبوك به، وبهذه الطريقة لن يتمكن فيسبوك من مشاركة بيانات ملفك الشخصي، على سبيل المثال ترشيح حسابك على انستغرام لأصدقائك على فيسبوك.

لإلغاء ربط الحسابين يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك على انستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings، وللوصول لهذه القائمة اضغط على رمز الترس (بالنسبة لمستخدمي نظام آي أو إس iOS) أو أيقونة الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى (بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد Android)

• مرر للأسفل حتى تصل إلى الحسابات المرتبطة Linked Accounts

• اضغط على فيسبوك، ثم اضغط على زر إلغاء الربط Unlink

2- قم بضبط حساب انستغرام إلى حساب خاص Private Account

سيمكنك خيار جعل حسابك خاصًا من حماية خصوصيتك على انستغرام بشكل كبير حيث سيتيح لك التحكم في من يمكنه متابعتك وعرض قصصك أو مشاركاتك.

لتحويل حسابك الشخصي على انستغرام إلى حساب خاص يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك على انستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار حساب خاص Private Account، قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له

لاحظ أن المتابعين الحاليين لن يتأثروا بتحويل حسابك إلى حساب خاص، لذلك قد ترغب في التحقق من قائمة المتابعين لضمان أن الأشخاص الذين تعرفهم يمكنهم الوصول إلى حسابك فقط.

3- تحكم أكثر في قصص انستغرام الخاصة بك

طرحت منصة انستغراممؤخرًا ميزة تتيح مشاركة قصص المستخدمين الآخرين عبر Instagram Direct وهي أداة المراسلة الخاصة بالتطبيق للرسائل الفردية والمجموعات، وبذلك سيتمكن كل من يشاهد قصتك أن يشاركها مباشرة مع أي شخص آخر من خلال الرسائل المباشرة.

يمكنك منع الأصدقاء من مشاركة قصص انستغرام كرسائل مباشرة مع غير المتابعين لك باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك على انستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

• اضغط على خيار عناصر التحكم في القصة Story Controls

• ستظهر لك مجموعة خيارات لتخصيص القصص ابحث عن خيار السماح بالمشاركة Allow Sharing ثم اضغط على زر التبديل المجاور له لتعطيل مشاركة قصصك كرسائل

4- إيقاف ميزة السماح بردود الرسائل على القصص

• انتقل إلى حسابك على انستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

• اضغط على خيار عناصر التحكم في القصة Story Controls

• ابحث عن خيار السماح بردود الرسائل allow message replies

• اضغط على زر التبديل المجاور لخيار إيقاف Off، لمنع أي شخص من إرسال رسائل إليك كردود على قصصك من أجل أن تتمتع بخصوصية أفضل

5- قم بإيقاف النشر التلقائي للمشاركات على الحساب

بشكل افتراضي يقوم انستغرام تلقائيًا بإلحاق الصور أو مقاطع الفيديو التي تم الإشارة لك فيها في علامة التبويب الموجودة في أقصى اليمين والتي تحمل اسم Tagged.

ولكن في بعض الأحيان تكون هذه المشاركات رسائل غير مرغوب فيها أو صور لا تعجبك، ومن الأفضل مراجعة هذه المشاركات قبل إضافتها إلى حسابك الشخصي، لذلك يمكنك إيقاف خيار النشر التلقائي من الإعدادات باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك على انستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings

• تحت قسم الخصوصية والأمان Privacy and Security

• اضغط على خيار الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك Photos and Videos of You

• قم بإيقاف خيار النشر التلقائي من خلال الضغط على الزر التبديل المجاور لخيار Add Automatically، كما يمكنك حتى إزالة الصور التي تم الإشارة لك ومازلت موجودة بحسابك