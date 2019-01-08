هل تحل الأجهزة الآلية يوما مكان الخبازين؟ بريدبوت يجيب

هل تحل #الأجهزة_ الآلية يوما مكان #الخبازين؟ جهاز "#بريدبوت" في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات يمكنه صنع أكثر من 200 قطعة خبز في اليوم.

ويأتي "بريدبوت" بحجم سيارة وهو مستقل بالكامل. فهذا الجهاز يخلط المكونات ويعجن ويخبز 235 قطعة في اليوم أي حوالي 10 قطع في الساعة على ما قالت شركة "ويلكنسون بايكنيغ كومباني" الصانعة له. وقد عرضت الجهاز في معرض الإلكترونيات الموجه للعامة في لوس أنجلوس الذي يعج بأجهزة آلية قادرة على إتمام مهام مختلفة.

لكن ينبغي على الخبازين المحليين ألا يقلقوا، فجهاز "بريدبوت" موجه إلى المتاجر الكبيرة المهتمة بصنع الخبز الطازج في المكان وباقتصاد كلفة النقل بالشاحنة على ما قال رئيس الشركة الأميركية، راندال ويلكنسون.

وأوضح "المستهلكون يريدون خبزا طازجا للغاية لكن عندما يشترونه من السوبر ماركت لا يعرفون متى خُبز"، مؤكدا أن الجهاز يسمح ببيع خبز طازج أكثر من غالبية السوبر ماركت في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة أنها تجري مفاوضات مع سلاسل متاجر كبيرة وتأمل أن تجهز الجيش الأميركي أيضا لصنع الخبز على حاملات الطائرات.

وفي الوقت الراهن يمكن لجهاز "بريدوبوت" صنع قطع الخبز العادية لكن راندال ويلكنسون يؤكد أن بالإمكان تكييفه لصنع أنواع أخرى من الخبز ولاسيما #خبز " #الباغيت " الفرنسي الشهير.