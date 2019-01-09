غوغل تكشف عن مترجم فوري لإجراء المحادثات

كشفت شركة غوغل النقاب عن نظام حقيقي لترجمة اللغات الأجنبية بشكل فوري يتيح للأشخاص إجراء محادثات في الوقت الفعلي، وذلك من خلال "وضع المترجم" لمكبرات الصوت العاملة بواسطة مساعد غوغل الصوتي الذكي Google Assistant، بحيث يسمح هذا الوضع لشخصين بالتحدث بلغات مختلفة وإجراء محادثات في الوقت الحقيقي. وتقول غوغل إن الخدمة سوف تجعل من السهل على مكاتب الاستقبال في الفنادق التعامل مع الزوار، كما يمكن استخدام هذه التقنية أيضاً في المطارات ومحطات القطار أو جعل العروض التجارية المترجمة أسهل من حيث التعامل.

ويعمل "وضع المترجم" interpreter mode على الشاشات الذكية Smart Displays من المصنعين الشركاء ومجموعة مكبرات الصوت الذكية Google Home، والتي يتم التحكم فيها من خلال الأوامر الصوتية، وهو قادر على ترجمة 27 لغة، ويجري تفعيل النظام من خلال قول عبارة مثل "ساعدني في التحدث باللغة الفرنسية"، ليقوم الجهاز بتسجيل ما يقوله الشخص بلغته ويقرأه بلغة الشخص الآخر الأصلية، مع عرض ترجمة الكلام أثناء الحديث عبر الشاشات الذكية.

ويعزز Google Assistant الكلمات باللغة الأصلية للشخص، وتعد هذه التقنية امتداداً لبرنامج الترجمة عبر الإنترنت من غوغل، والذي تزعم الشركة أنه قادر الآن على ترجمة بعض اللغات بنفس دقة المترجمين المحترفين، وقد بدأت اختبار الميزة في الفنادق في لاس فيغاس وسان فرانسيسكو ونيويورك، لكنها تأمل في أن تصبح مستخدمة على نطاق واسع في جميع الأماكن التي تحتاج إلى خدمات الترجمة.

وكشفت غوغل النقاب عن "وضع المترجم" في إطار مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية التجاري في لاس فيجاس CES 2019، وأعلنت الشركة أيضاً عن نظام منبه ذكي يستخدم أضواء متصلة بشبكة الإنترنت لتحريض الأشخاص النائمين على الاستيقاظ بشكل تدريجي، وهو ما قالت إنه أكثر فعالية في إيقاظ الناس بالمقارنة مع أنظمة التنبيه العادية.

كما قامت أيضاً بدمج مساعدها الذكي مع مجموعة متنوعة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك طناجر الضغط الذكية والثلاجات الذكية، للسماح بالتحكم بهم باستخدام الأوامر الصوتية، وقالت غوغل إن "وضع المترجم" يصل إلى مكبرات الصوت الذكية العاملة بواسطة Google Assistant خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ونشرت غوغل القائمة الكاملة للغات المدعومة، بما في ذلك اللغة العربية والصينية والتشيكية والدنماركية والهولندية والإنجليزية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهندية والهنغارية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والسلوفاكية والإسبانية والسويدية والتايلاندية والتركية والأوكرانية والفيتنامية.

ويمتلك مساعد غوغل إمكانات ثنائية اللغة منذ ظهور التحديث في شهر أغسطس/آب، وهي نفس التقنية وراء "وضع المترجم" الجديد، وبالإضافة إلى ميزة مساعد غوغل متعدد اللغات، فقد أدرت الشركة أيضاً ميزة الترجمة في سماعات Pixel Buds خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشق طريقها إلى جميع سماعات الرأس التي تدعم مساعد غوغل.