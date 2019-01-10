اعتباراً من يوليو.. كروم لن يزعجك بإعلاناته على الويب

أعلنت شركة غوغل، الأربعاء، أن متصفح كروم التابع لها سيتوقف عن عرض الإعلانات المزعجة لجميع المستخدمين حول العالم في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك بعد نجاح الميزة في الدول التي طُبقت فيها أولاً.

وكانت عملاق التقنية الأميركية قد أعلنت في شهر يونيو 2017 أن متصفح كروم سيتوقف عن عرض جميع الإعلانات (بما في ذلك تلك التي تقدمها الشركة نفسها من خلال خدمتها الإعلانية AdSense) على كافة المواقع الإلكترونية التي تعرض إعلانات لا تمتثل لمعايير محددة، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2018.

فكانت البداية من دول أميركا الشمالية ودول أوروبا، إذ أصبح متصفح كروم لا يعرض الإعلانات على جميع المواقع التي تنتهك معايير الصناعة وتستمر في عرض إعلانات تدخلية مزعجة للأشخاص الذين يزورون مواقعهم على الويب. كما توقفت منصة الإعلان التابعة لغوغل عن بيع أنواع الإعلانات التي تنتهك هذه المعايير ويشتكي منها مستخدمو كروم.

يُشار إلى أن هذا التوجه من غوغل جاء بعد انضمامها في عام 2017 إلى "الائتلاف من أجل إعلانات أفضل"، وهي مجموعة تقدم معايير محددة لكيفية تحسين صناعة الإعلانات للمستهلكين، بما في ذلك الإعلانات البينية التي تظهر على كامل صفحة الويب، والإعلانات التي تُشغَّل تلقائيًا على نحو غير متوقع، كما سيتم حظر الإعلانات اللحظية "الفلاشية".

وأمس أعلن "الائتلاف من أجل إعلانات أفضل" عن توسعة معايير الإعلانات الأفضل إلى ما وراء دول أميركا الشمالية وأوروبا، وبذلك أصبحت شركة غوغل دعم ميزة حظر الإعلانات المزعجة في جميع دول العالم، وذلك اعتبارًا من 9 تموز/يوليو القادم.

أما عن تأثير هذا القرار على أصحاب المواقع، فقد أوضحت جوجل في منشور على مدونتها: “إن كنت تدير موقع ويب يعرض الإعلانات، فيجب أن تفكر في مراجعة حالة موقعك في تقرير تجارب الإعلانات، وهي أداة تساعد الناشرين على فهم ما إذا كان كروم قد حدد أي خبرات إعلانية تُنتهك على موقعك”.

وأضافت الشركة أنه اعتبارًا من اليوم أصبح بإمكان أصحاب المواقع خارج الولايات المتحدة وأوروبا استخدام الأداة لفهم ما إذا كانت مواقعهم تعرض إعلانات ستُحظر فور تطبيق القرار في شهر تموز/يوليو 2019.