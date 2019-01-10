غوغل تحذف 85 تطبيقاً أضرت بالملايين من مستخدمي أندرويد

حذفت شركة #غوغل 85 تطبيقًا من متجر تطبيقات #أندرويد التابع لها غوغل بلاي Google Play بعد اكتشافها أنها كانت عبارة عن برمجيات إعلانية تطفلية تعمل على تشغيل إعلانات بوضع ملء الشاشة على أجهزة مستخدمي أندرويد، وقام مطورو التطبيقات التي أزالتها غوغل بالتخفي خلف تطبيقات ألعاب وتطبيقات بث تلفزيونية وتطبيقات لمحاكاة أجهزة التحكم عن بعد، والتي تم تثبيتها بشكل جماعي من قبل 9 ملايين مستخدم أندرويد في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت برمجيات Adware، في ظل ازدهار سوق الهواتف المحمولة، أحد أكثر التهديدات المحمولة انتشارًا في العالم، واستخدمت هذه البرمجيات بشكل تقليدي لنشر الإعلانات بشكل قسري مثل اللافتات والنوافذ الإعلانية المنبثقة على شاشات الهواتف المحمولة من أجل كسب المال.

واكتشف الباحثون من شركة تريند مايكرو Trend Micro للأمن الإلكتروني هذه التطبيقات التي لديها القدرة على إمطار أجهزة المستخدمين بإعلانات بوضع ملء الشاشة على فترات منتظمة أو عند قيام المستخدمين بإلغاء قفل أجهزتهم من خلال مراقبة وظائف إلغاء الشاشة، حيث يمكن للتطبيقات عرض الإعلانات حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

كما أن هذه التطبيقات التطفلية قادرة على إخفاء نفسها والعمل في الخلفية ضمن الأجهزة المصابة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين تحديدها وحذفها، وكان التطبيق المزيف الأكثر شعبية في القائمة هو تطبيق Easy Universal TV Remote، والذي تم تنزيله أكثر من 5 ملايين مرة قبل إزالته، وحصل على تقييم 4 نجوم من قبل أكثر من 100 ألف مستخدم، مع ورود الكثير من الشكاوى حوله من قبل المستخدمين في قسم المراجعة.

وشملت التطبيقات الأخرى العديد من الألعاب مثل لعبة Prado Parking City 3D ولعبة Police Chase Extreme City 3D ولعبة Moto Racing ولعبة Parking Game، إلى جانب تطبيقات تبدو خدمية مثل تطبيق TV WORLD وتطبيق SPORT TV وتطبيق A/C Air Conditioner Remote وتطبيق Garage Door Remote Control وغيرها الكثير.

واختبر باحثو تريند مايكرو كل تطبيق واكتشفوا أنه بالرغم من أنها مطورة من قبل مطورين مختلفين وكان لديها مفاتيح شهادة عامة مختلفة، إلا أن معظمها تتضمن وتتشارك نفس التعليمات البرمجية، وغالبًا ما تم تسميتها على نحو مماثل.

وتتسبب هذه التطبيقات بعرض إعلانات بشكل كثيف، ولا يمكن السيطرة عليها، إذ تعرض إعلانًا يولد أموالاً لصانع التطبيق مع كل حركة ونقرة، وتعرض التطبيقات الدعائية المخفية التي تعمل في الخلفية إعلانًا بوضع ملء الشاشة كل 15 أو 30 ثانية على جهاز المستخدم، وأبلغ باحثو تريند مايكرو شركة غوغل عن النتائج التي توصلوا إليها، والتي بدورها أزالت هذه التطبيقات على الفور من متجرها بعد التحقق من صحة التقرير.

وفي الوقت الذي تصبح فيه تطبيقات Adware أكثر تطورًا، فإن المخاطر تكون أعلى قليلاً في نظام تشغيل أندرويد بالمقارنة مع أنظمة التشغيل الأخرى، وذلك بالنظر إلى تمتع التطبيقات بأذونات وصلاحيات إضافية، وبالرغم من أن غوغل قد كثفت من جهودها لإزالة التطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة من متجرها، إلا أن تطبيقات Adware تجد طريقها إلى المتجر المستخدم من قبل الملايين من مستخدمي أندرويد.